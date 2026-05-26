Володимир і Катерина Остапчуки зіграли таємне весілля — перші фото

Зірковий український ведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина таємно відсвяткували весілля. У своїх соціальних мережах вони почали ділитися першими романтичними світлинами.

Весілля Володимира і Катерини Остапчуків — що про нього відомо

Як виявилося, зіркова пара зіграла весілля ще до виїзду в Канаду.

Достеменно відомо, що це свято було таємним, адже раніше публічно про нього нічого не повідомляли.

Що важливо розуміти, Катерина та Володимир давно вже офіційно розписалася, однак весілля відкладали "до кращих часів".

Коли слушний момент все-таки настав, закохані вирішили обрати для торжества п'ятизірковий заміський палацово-парковий комплекс преміум-сегменту.

Він знаходиться у селі Стрілки Львівської області, на березі джерельного озера.

Катерина Остапчук поділилася з шанувальниками першими світлинами та відео, а також показала свою "не основну" весільну сукню.

До слова, для Володимира це вже третій офіційний шлюб.