Дуа Ліпа готується до гучного весілля — що планує зірка

Як вдалося дізнатися журналістам, довгоочікуване весілля співачки Дуа Ліпи та актора Каллума Тернера може стати найгучнішим та наймасштабнішим у 2026 році.

Дуа Ліпа виходить заміж

Згідно з даними ЗМІ, закохані обрали для свого весілля дійсно цікаву локацію — столицю Сицилії — Палермо.

Журналісти вже встигли назвати цю довгоочікувану подію "весіллям року".

Деякі інсайдери стверджують, що Дуа та Каллум можуть одружитися в червні 2026 року.

Фанатів пари дуже сильно вразила новина про те, що весілля буде тривати аж 3 дні.

Закохані уже запросили на свято свого кохання Елтона Джона, Олівію Дін та Charli XCX.

Що стосується Палермо, то це місто не надто популярне серед зіркових пар, одна Дуа Ліпа та Каллум Тернер його дійсно вподобали.