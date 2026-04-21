Дуа Ліпа допомогла придбати пікап для українського медичного батальйону — відео

Всесвітньо відома британська співачка Дуа Ліпа продовжує активно підтримувати український народ та його армію на тлі російської загарбницької війни. Цього разу зірка допомогла зібрати кошти для Першого окремого медичного батальйону.
Головні тези:
- Артистка ще давно дала зрозуміти світу, що буде допомагати Україні перемогти у війні з Росією.
- Медики опублікували спеціальне відео, щоб подякувати зірці.
Дуа Ліпа не забуває про Україну
Український підрозділ вирішив публічно висловити вдячність не лише британський співачці, а й також її проєкту Service-95 та Driving Ukraine.
Саме завдяки спільним зусиллям усіх згаданих сторін Перший окремий медичний батальйон отримав у своє розпорядження новий потужний пікап.
Що важливо розуміти, кошти на авто вдался швидко зібрати під час заходу Service-95.
За словами українських медиків, цей пікап допоможе їм у виконаннях завдань з порятунку життя в зоні бойових дій.
