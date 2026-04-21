Дуа Липа помогла приобрести пикап для украинского медицинского батальона — видео

Всемирно-известная британская певица Дуа Липа продолжает активно поддерживать украинский народ и его армию на фоне российской захватнической войны. На этот раз звезда помогла собрать деньги для Первого отдельного медицинского батальона.
Главные тезисы
- Артистка еще давно дала понять миру, что будет помогать Украине победить в войне с Россией.
- Медики опубликовали специальное видео, чтобы поблагодарить звезду.
Дуа Липа не забывает об Украине
Украинское подразделение решило публично выразить благодарность не только британской певице, но и ее проекту Service-95, а также Driving Ukraine.
Именно благодаря совместным усилиям всех упомянутых сторон Первый отдельный медицинский батальон получил в свое распоряжение новый мощный пикап.
Что важно понимать, средства на авто удалось быстро собрать во время мероприятия Service-95.
По словам украинских медиков, этот пикап поможет им в выполнении задач по спасению жизни в зоне боевых действий.
Больше по теме
