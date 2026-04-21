Дуа Липа помогла приобрести пикап для украинского медицинского батальона — видео

Всемирно-известная британская певица Дуа Липа продолжает активно поддерживать украинский народ и его армию на фоне российской захватнической войны. На этот раз звезда помогла собрать деньги для Первого отдельного медицинского батальона.

Дуа Липа не забывает об Украине

Вероятность того, что Dua Lipa поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения не будет велика… Но она никогда не равна нулю, — сказано в официальном заявлении Первого отдельного медицинского батальона.

Украинское подразделение решило публично выразить благодарность не только британской певице, но и ее проекту Service-95, а также Driving Ukraine.

Именно благодаря совместным усилиям всех упомянутых сторон Первый отдельный медицинский батальон получил в свое распоряжение новый мощный пикап.

Что важно понимать, средства на авто удалось быстро собрать во время мероприятия Service-95.

По словам украинских медиков, этот пикап поможет им в выполнении задач по спасению жизни в зоне боевых действий.