Дуа Липа помогла приобрести пикап для украинского медицинского батальона — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Читати українською
Источник:  online.ua

Всемирно-известная британская певица Дуа Липа продолжает активно поддерживать украинский народ и его армию на фоне российской захватнической войны. На этот раз звезда помогла собрать деньги для Первого отдельного медицинского батальона.

Главные тезисы

  • Артистка еще давно дала понять миру, что будет помогать Украине победить в войне с Россией.
  • Медики опубликовали специальное видео, чтобы поблагодарить звезду.

Дуа Липа не забывает об Украине

Вероятность того, что Dua Lipa поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения не будет велика… Но она никогда не равна нулю, — сказано в официальном заявлении Первого отдельного медицинского батальона.

Украинское подразделение решило публично выразить благодарность не только британской певице, но и ее проекту Service-95, а также Driving Ukraine.

Именно благодаря совместным усилиям всех упомянутых сторон Первый отдельный медицинский батальон получил в свое распоряжение новый мощный пикап.

Что важно понимать, средства на авто удалось быстро собрать во время мероприятия Service-95.

По словам украинских медиков, этот пикап поможет им в выполнении задач по спасению жизни в зоне боевых действий.

Отдельная благодарность Lindsey Carman и Louise Brynteson, а также организации Driving Ukraine. Вы невероятные! — отметили в подразделении, а также показали видео, которое сняли, чтобы поблагодарить Дуа Липу.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?