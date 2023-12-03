Дуа Липа бросила бойфренда-француза — известна причина разрыва

Об отношениях Дуа Липы со старшим на 14 лет французским режиссером Роменом Гаврасом стало известно в марте, когда пару увидели папарацци. А уже в ноябре влюбленные разошлись.

Дуа Липа снова сама

Известная британская певица Дуа Липа разошлась с бойфрендом, французским режиссером Роменом Гаврасом.

О разрыве пары сообщило издание The Sun, ссылаясь на собственные источники, близкие к окружению бывших влюбленных.

Инсайдер убеждает, что именно исполнительница стала инициатором разрыва. Причиной стало то, что артистка хочет полностью погрузиться в работу, а отношения ей мешают.

Дуа и Ромен разошлись после лета любви. Когда дело доходит до ее карьеры, она горит. Пара прекратила отношения до того, как они испортились, – убеждает инсайдер. Поделиться

Влюбленные якобы разошлись в прошлом месяце.

Об отношениях Дуа Липы со старшим на 14 лет Роменом Гаврасом стало известно в марте, когда пару застали папарацци. Уже в мае певица и режиссер официально подтвердили роман. Влюбленные вместе посетили Каннский кинофестиваль, где охотно обнимались, целовались и держались за руки. Однако их роман оказался кратковременным.

Дуа Липа и Анвар Хадид разорвали отношения

Журналистам удалось узнать, что Дуа и Анвар даже некоторое время ходили к психологу и ставили роман на паузу. Однако это решение наоборот все испортило, и они решили, что нужно окончательно поставить точку.

В прошлом месяце пара высказала идею о том, чтобы притормозить свой роман, поскольку так много путешествует и разлука для них – трудная задача. Их отношения переживают кризис и, похоже, разваливаются, – сообщали недавно иностранные СМИ. Поделиться

По словам инсайдеров, главная причина разрыва – несовместимость рабочих графиков. У Дуа и Анвара оставалось все меньше времени друг для друга и этот фактор оказал непосредственное влияние на то, что их отношения быстро испортились.

Что важно понимать, звезды пока не комментируют слухи СМИ, однако на последних фото артистки можно увидеть, что она отдыхает и развлекается в компании подруг уже без Анвара.