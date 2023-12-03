Дуа Ліпа кинула бойфренда-француза — відома причина розриву

Про стосунки Дуа Ліпи зі старшим на 14 років французьким режисером Роменом Гаврасом стало відомо у березні, коли пару заскочили папараці. А вже у листопаді закохані розійшлися.

Дуа Ліпа знову сама

Відома британська співачка Дуа Ліпа розійшлася з бойфрендом, французьким режисером Роменом Гаврасом.

Про розрив пари повідомило видання The Sun, посилаючись на власні джерела, близькі до оточення колишніх закоханих.

Інсайдер переконує, що саме виконавиця стала ініціатором розриву. Причиною цього стало нібито те, що артистка хоче повністю зануритися в роботу, а стосунки їй заважають.

Дуа та Ромен розійшлися після літа кохання. Коли справа доходить до її кар’єри, вона горить. Пара припинила стосунки до того, як вони зіпсувалися, – переконує інсайдер. Поширити

Закохані нібито розійшлися минулого місяця.

Про стосунки Дуа Ліпи зі старшим на 14 років Роменом Гаврасом стало відомо у березні, коли пару заскочили папараці. Вже у травні співачка та режисер офіційно підтвердили роман. Закохані разом відвідали Каннський кінофестиваль, де залюбки обіймалися, цілувалися та трималися за руки. Однак їхній роман виявився короткотривалим.

Дуа Ліпа та Анвар Хадід розірвали стосунки

Журналістам вдалося дізнатися, що Дуа та Анвар навіть деякий час ходила до психолога та ставила роман на паузу. Однак це рішення навпаки все зіпсувало й вони вирішили, що потрібно остаточно поставити крапку.

Минулого місяця пара висловила ідею про те, щоб пригальмувати свій роман, оскільки так багато подорожує і розлука для них є важким завданням. Їхні стосунки переживають кризу і, схоже, розвалюються, – повідомляли нещодавно іноземні ЗМІ. Поширити

За словами інсайдерів, головна причина розриву – несумісність робочих графіків. У Дуа та Анвара залишалося все менше часу одне для одного й цей фактор безпосередньо вплинув на те, що їхні стосунки швидко зіпсувалися.

Що важливо розуміти, зірки поки не коментують чуток ЗМІ, проте на останніх фото артистки можна побачити, що вона відпочавє та розважається в компанії подруг - уже без Анвара.