Певица Дуа Липа впервые выходит замуж — фото жениха
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Певица Дуа Липа впервые выходит замуж — фото жениха

Дуа Липа вскоре избавится от статуса холостячки
Читати українською
Источник:  Vogue

Всемирно известная британская певица Дуа Липа официально объявила о помолвке с голливудским актером Каллумом Тернером. Дата свадьбы влюбленных пока не раскрывается, однако артистка признается, что очень счастлива.

Главные тезисы

  • Пара пока не выбрала дату свадьбы, переживая счастливый момент своей жизни.
  • Дуа Липа рассказала, что обручальное кольцо было изготовлено любимым  и является для нее особенным.

Дуа Липа вскоре избавится от статуса холостячки

29-летняя артистка наконец-то отреагировала на слухи о помолвке, которая начала стремительно распространяться после публикации в ее Instagram фото с новым кольцом.

Дуа откровенно призналась, что любимый изготовил для нее кольцо, посоветовавшись с ее сестрой и лучшими друзьями.

Это очень волнительно. Я одержим кольцом. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остальную жизнь, очень хорошо тебя знает. Решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство.

Дуа Липа

Дуа Липа

Британская певица

Каллум Тернер (Фото: flickr.com)

По словам артистки, они с любимым еще не обсуждали, когда намерены сыграть свадьбу.

Влюбленные уже договорились, что сначала Дуа должен завершить свой тур, а Каллум — съемки в новом фильме.

Мы просто наслаждаемся этим периодом. Я никогда не была человеком, который действительно думал о свадьбе или мечтал о том, какой я буду невестой, — призналась звезда.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный образ Тины Кароль
Неожиданно: Дуа Липа повторила сексуальный образ Тины Кароль
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дуа Липа рассталась со своим парнем Анваром Хадидом
Дуа Липа рассталась со своим парнем Анваром Хадидом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дуа Липа бросила бойфренда-француза — известна причина разрыва
Дуа Липа и Ромен Гаврас

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?