Певица Дуа Липа впервые выходит замуж — фото жениха

Всемирно известная британская певица Дуа Липа официально объявила о помолвке с голливудским актером Каллумом Тернером. Дата свадьбы влюбленных пока не раскрывается, однако артистка признается, что очень счастлива.

Дуа Липа вскоре избавится от статуса холостячки

29-летняя артистка наконец-то отреагировала на слухи о помолвке, которая начала стремительно распространяться после публикации в ее Instagram фото с новым кольцом.

Дуа откровенно призналась, что любимый изготовил для нее кольцо, посоветовавшись с ее сестрой и лучшими друзьями.

Это очень волнительно. Я одержим кольцом. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остальную жизнь, очень хорошо тебя знает. Решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство. Дуа Липа Британская певица

Каллум Тернер (Фото: flickr.com)

По словам артистки, они с любимым еще не обсуждали, когда намерены сыграть свадьбу.

Влюбленные уже договорились, что сначала Дуа должен завершить свой тур, а Каллум — съемки в новом фильме.