Певица Дуа Липа впервые выходит замуж — фото жениха

Всемирно известная британская певица Дуа Липа официально объявила о помолвке с голливудским актером Каллумом Тернером. Дата свадьбы влюбленных пока не раскрывается, однако артистка признается, что очень счастлива.
Главные тезисы
- Пара пока не выбрала дату свадьбы, переживая счастливый момент своей жизни.
- Дуа Липа рассказала, что обручальное кольцо было изготовлено любимым и является для нее особенным.
Дуа Липа вскоре избавится от статуса холостячки
29-летняя артистка наконец-то отреагировала на слухи о помолвке, которая начала стремительно распространяться после публикации в ее Instagram фото с новым кольцом.
Дуа откровенно призналась, что любимый изготовил для нее кольцо, посоветовавшись с ее сестрой и лучшими друзьями.
По словам артистки, они с любимым еще не обсуждали, когда намерены сыграть свадьбу.
Влюбленные уже договорились, что сначала Дуа должен завершить свой тур, а Каллум — съемки в новом фильме.
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