Співачка Дуа Ліпа вперше виходить заміж — фото нареченого
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Співачка Дуа Ліпа вперше виходить заміж — фото нареченого

Дуа Ліпа
Джерело:  Vogue

Всесвітньо відома британська співачка Дуа Ліпа офіційно оголосила про заручини з голлівудським актором Каллумом Тернером. Дата весілля закоханих поки не розкривається, однак артистка зізнається, що дуже щаслива.

Головні тези:

  • Пара поки не обрала дату весілля, переживаючи щасливий момент свого життя.
  • Дуа Ліпа розповіла, що обручка була виготовлена коханим особисто та є для неї особливою.

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29-річна артистка нарешті відреагувала на чутки про заручини, що почали стрімко ширитися після публікації в її Instagram фото з новою обручкою.

Дуа відверто зізналася, що коханий виготовив для неї каблучку, порадившись з її сестрою та найкращими друзями.

Це дуже хвилююче. Я одержима каблучкою. Приємно знати, що людина, з якою ти збираєшся провести решту свого життя, дуже добре тебе знає. Рішення постаріти разом, побачити життя і просто, я не знаю, бути кращими друзями назавжди — це дійсно особливе почуття.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа

Британська співачка

Каллум Тернер (Фото: flickr.com)

За словами артистки, вони з коханим ще не обговорювали, коли мають намір відгуляти весілля.

Закохані вже домовилися, що спочатку Дуа має завершити свій тур, а Каллум — зйомки у новому фільмі.

Ми просто насолоджуємося цим періодом. Я ніколи не була людиною, яка дійсно думала про весілля або мріяла про те, якою я буду нареченою, — зізналася зірка.

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Категорія
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