Співачка Дуа Ліпа вперше виходить заміж — фото нареченого

Всесвітньо відома британська співачка Дуа Ліпа офіційно оголосила про заручини з голлівудським актором Каллумом Тернером. Дата весілля закоханих поки не розкривається, однак артистка зізнається, що дуже щаслива.

Дуа Ліпа незабаром позбудеться статусу холостячки

29-річна артистка нарешті відреагувала на чутки про заручини, що почали стрімко ширитися після публікації в її Instagram фото з новою обручкою.

Дуа відверто зізналася, що коханий виготовив для неї каблучку, порадившись з її сестрою та найкращими друзями.

Це дуже хвилююче. Я одержима каблучкою. Приємно знати, що людина, з якою ти збираєшся провести решту свого життя, дуже добре тебе знає. Рішення постаріти разом, побачити життя і просто, я не знаю, бути кращими друзями назавжди — це дійсно особливе почуття. Дуа Ліпа Британська співачка

Каллум Тернер (Фото: flickr.com)

За словами артистки, вони з коханим ще не обговорювали, коли мають намір відгуляти весілля.

Закохані вже домовилися, що спочатку Дуа має завершити свій тур, а Каллум — зйомки у новому фільмі.