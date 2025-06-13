Співачка Дуа Ліпа вперше виходить заміж — фото нареченого

Всесвітньо відома британська співачка Дуа Ліпа офіційно оголосила про заручини з голлівудським актором Каллумом Тернером. Дата весілля закоханих поки не розкривається, однак артистка зізнається, що дуже щаслива.
Головні тези:
- Пара поки не обрала дату весілля, переживаючи щасливий момент свого життя.
- Дуа Ліпа розповіла, що обручка була виготовлена коханим особисто та є для неї особливою.
Дуа Ліпа незабаром позбудеться статусу холостячки
29-річна артистка нарешті відреагувала на чутки про заручини, що почали стрімко ширитися після публікації в її Instagram фото з новою обручкою.
Дуа відверто зізналася, що коханий виготовив для неї каблучку, порадившись з її сестрою та найкращими друзями.
За словами артистки, вони з коханим ще не обговорювали, коли мають намір відгуляти весілля.
Закохані вже домовилися, що спочатку Дуа має завершити свій тур, а Каллум — зйомки у новому фільмі.
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