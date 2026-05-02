Дуа Липа готовится к громкой свадьбе — что планирует звезда

Как удалось узнать журналистам, долгожданная свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера может стать самой громкой и масштабной в 2026 году.
Главные тезисы
- Свадьба может состояться уже в июне 2026 года и продлится 3 дня.
- Влюбленные пригласили на празднование таких звезд, как Элтон Джон, Оливия Дин и Charli XCX.
Дуа Липа выходит замуж
Согласно данным СМИ, влюбленные выбрали для своей свадьбы действительно интересную локацию — столицу Сицилии — Палермо.
Журналисты уже успели назвать это долгожданное событие "свадьбой года".
Некоторые инсайдеры утверждают, что Дуа и Каллум могут жениться уже в июне 2026 года.
Фанатов пары поразила новость о том, что свадьба будет длиться 3 дня.
Влюбленные уже пригласили на праздник своей любви Элтона Джона, Оливию Дин и Charli XCX.
Что касается Палермо, то этот город не слишком популярен среди звездных пар, однако Дуа Липе и Каллуму Тернеру он действительно понравился.
