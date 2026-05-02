Дуа Липа готовится к громкой свадьбе — что планирует звезда

Как удалось узнать журналистам, долгожданная свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера может стать самой громкой и масштабной в 2026 году.

Дуа Липа выходит замуж

Согласно данным СМИ, влюбленные выбрали для своей свадьбы действительно интересную локацию — столицу Сицилии — Палермо.

Журналисты уже успели назвать это долгожданное событие "свадьбой года".

Некоторые инсайдеры утверждают, что Дуа и Каллум могут жениться уже в июне 2026 года.

Фанатов пары поразила новость о том, что свадьба будет длиться 3 дня.

Влюбленные уже пригласили на праздник своей любви Элтона Джона, Оливию Дин и Charli XCX.

Что касается Палермо, то этот город не слишком популярен среди звездных пар, однако Дуа Липе и Каллуму Тернеру он действительно понравился.