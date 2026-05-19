Аліна Гросу показала фото свого таємного весілля
Аліна Гросу - кохає та кохана
Відома українська співачка Аліна Гросу не поспішає розкривати всі подробиці свого особистого життя. До прикладу, ім'я її чоловіка досі невідоме, однак інколи його можна побачити на світлинах зірки.

Головні тези:

  • Співачка вийшла заміж вдруге та святкує 4 річницю спільного життя.
  • Зірка натякнула на те, що вони - дві протилежності, які притягнулися та зробили свій правильний вибір.

Аліна Гросу — кохає та кохана

Зірка української музичної сцени не так давно вперше стала мамою — вона народила сина.

4 роки тому Аліна вийшла заміж вдруге — саме в цьому шлюбі вона наважилася на найсерйозніший крок — народження малюка.

19 травня пара святкує річницю одруження разом із своїм коханим, ім'я якого досі не розкриває.

4 роки, як ми сказали "так". Дякую за кожну мить, — написала Аліна Гросу, звертаючись до чоловіка.

Шанувальники зірки одразу звернули увагу на те, що й цього разу вона не показала обличчя чоловіка та не розкрила його ім'я.

Загалом українська співачка лише натякнула, якими вони є у стосунках.

Можна по-різному ставитися до нашої пари... Але ми — 2 протилежності, які так сильно притягнулися, зробили свій правильний вибір. І ми дійсно щасливі, — відверто зізналася Аліна.

