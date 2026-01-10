Аліна Гросу вперше оголосила про свою вагітність — відео

Відома 30-річна українська співачка Аліна Гросу офіційно підтвердила, що вони з чоловіком чекають на народження первістка.

Аліна Гросу при надії

Українська артистка разом із загадковим виконавцем Don Maron представила новий сингл “Жити на повну”.

Фанати звернули увагу на те, що цього разу Гросу не просто співає про почуття, а й уперше відкриває двері у своє особисте життя.

«Жити на повну» — трек про те, що важливо насправді: бути поруч із коханою людиною, будувати спільне життя, мріяти про дітей і просто насолоджуватись кожним моментом разом. «Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм. У ріднім місті пить ігристе, і щоби діти жили сторіч», — співає GROSU у своїй новій композиції. Поширити

Співачка фактично закликає своїх шанувальників не шукати ідеали чи дивитись на стосунки крізь призму чужих стандартів.

Відеокліп до треку став справжнім сюрпризом для фанатів зірки. Аліна ділиться найважливішою новиною — вони з коханим чекають на дитину.

Однак, що цікаво, обличчя коханого Гросу залишається таємницею: в кадрі він з'являється лише зі спини або в шарфі, зберігаючи приватність.