Аліна Гросу вперше оголосила про свою вагітність — відео

Відома 30-річна українська співачка Аліна Гросу офіційно підтвердила, що вони з чоловіком чекають на народження первістка.
Головні тези:
- Аліна Гросу офіційно підтвердила вагітність разом із загадковим виконавцем Don Maron у відео до пісні “Жити на повну”.
- Персона коханого зірки досі залишається таємницею.
Аліна Гросу при надії
Українська артистка разом із загадковим виконавцем Don Maron представила новий сингл “Жити на повну”.
Фанати звернули увагу на те, що цього разу Гросу не просто співає про почуття, а й уперше відкриває двері у своє особисте життя.
Співачка фактично закликає своїх шанувальників не шукати ідеали чи дивитись на стосунки крізь призму чужих стандартів.
Відеокліп до треку став справжнім сюрпризом для фанатів зірки. Аліна ділиться найважливішою новиною — вони з коханим чекають на дитину.
Однак, що цікаво, обличчя коханого Гросу залишається таємницею: в кадрі він з'являється лише зі спини або в шарфі, зберігаючи приватність.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-