Алина Гросу впервые объявила о своей беременности

Известная 30-летняя украинская певица Алина Гросу официально подтвердила, что они с мужем ждут рождения первенца.
Главные тезисы
- Алина Гросу официально подтвердила беременность вместе с загадочным исполнителем Don Maron в видео к песне "Жити на повну".
- Персона любимого звезды до сих пор остается тайной.
Алина Гросу станет мамой
Украинская артистка вместе с загадочным исполнителем Don Maron представила новый сингл "Жити на повну".
Фанаты обратили внимание на то, что на этот раз Гросу не просто поет о чувствах, но и впервые открывает дверь в свою личную жизнь.
Певица фактически призывает своих поклонников не искать идеалов и не смотреть на отношения через призму чужих стандартов.
Видеоклип к треку стал настоящим сюрпризом для фанатов звезды. Алина делится важнейшей новостью — они с любимым ждут ребенка.
Однако, что интересно, лицо любимого Гроса остается тайной: в кадре он появляется только со спины или с шарфом, сохраняя приватность.
