Алина Гросу впервые объявила о своей беременности

Алина Гросу станет мамой

Украинская артистка вместе с загадочным исполнителем Don Maron представила новый сингл "Жити на повну".

Фанаты обратили внимание на то, что на этот раз Гросу не просто поет о чувствах, но и впервые открывает дверь в свою личную жизнь.

«Жити на повну» — трек о том, что важно на самом деле: быть рядом с любимым человеком, строить общую жизнь, мечтать о детях и просто наслаждаться каждым моментом вместе. «Я хочу видеть тебя рядом, ощущать телом твои объятия. В родном городе пить игристое, и чтобы дети жили столетия», — поет GROSU в своей новой композиции. Поделиться

Певица фактически призывает своих поклонников не искать идеалов и не смотреть на отношения через призму чужих стандартов.

Видеоклип к треку стал настоящим сюрпризом для фанатов звезды. Алина делится важнейшей новостью — они с любимым ждут ребенка.

Однако, что интересно, лицо любимого Гроса остается тайной: в кадре он появляется только со спины или с шарфом, сохраняя приватность.