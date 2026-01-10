Алина Гросу впервые объявила о своей беременности
Алина Гросу впервые объявила о своей беременности

Алина Гросу станет мамой
Известная 30-летняя украинская певица Алина Гросу официально подтвердила, что они с мужем ждут рождения первенца.

Главные тезисы

  • Алина Гросу официально подтвердила беременность вместе с загадочным исполнителем Don Maron в видео к песне "Жити на повну".
  • Персона любимого звезды до сих пор остается тайной.

Алина Гросу станет мамой

Украинская артистка вместе с загадочным исполнителем Don Maron представила новый сингл "Жити на повну".

Фанаты обратили внимание на то, что на этот раз Гросу не просто поет о чувствах, но и впервые открывает дверь в свою личную жизнь.

«Жити на повну» — трек о том, что важно на самом деле: быть рядом с любимым человеком, строить общую жизнь, мечтать о детях и просто наслаждаться каждым моментом вместе. «Я хочу видеть тебя рядом, ощущать телом твои объятия. В родном городе пить игристое, и чтобы дети жили столетия», — поет GROSU в своей новой композиции.

Певица фактически призывает своих поклонников не искать идеалов и не смотреть на отношения через призму чужих стандартов.

Видеоклип к треку стал настоящим сюрпризом для фанатов звезды. Алина делится важнейшей новостью — они с любимым ждут ребенка.

Однако, что интересно, лицо любимого Гроса остается тайной: в кадре он появляется только со спины или с шарфом, сохраняя приватность.

