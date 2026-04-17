Співачка Аліна Гросу вперше стала мамою — фото
Співачка Аліна Гросу вперше стала мамою — фото

Аліна Гросу народила сина
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Аліна Гросу народила первістка. Довгоочікуваною новиною зірка поділилася в своїх соціальних мережах, а також показала перші світлини своїм шанувальникам.

Головні тези:

  • Аліна Гросу народила сина, однак ім'я маляти поки не розкриває.
  • Що цікаво, зірка досі приховує обличчя свого чоловіка.

Аліна Гросу народила сина

Наша любов, наш маленький Всесвіт! Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4 кг найдорожчого в світі золота і 58 см найніжніших пухкеньких булочок.

Аліна Гросу

Аліна Гросу

Українська співачка

Яке ім’я обрали для хлопчика — українська зірка поки не розкриває.

Що цікаво, Аліна Гросу не лиша народила сина, а й на цьому тлі представила нову пісню, яка отримала назву “Колискова”.

За словами зірки, йдеться про композицію, яку вона написала й встигла записати буквально за 10 днів до пологів.

Це дуже особистий реліз для Аліни — перша пісня, яку артистка співає своїй дитині просто зараз.

Як уже згадувалося раніше, Аліна Гросу у 2024 році вдруге офіційно вийшла заміж.

Фанати зірки переконані, що обранець співачки — актор Роман Полянський.

