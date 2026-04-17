Співачка Аліна Гросу вперше стала мамою — фото

Відома українська співачка Аліна Гросу народила первістка. Довгоочікуваною новиною зірка поділилася в своїх соціальних мережах, а також показала перші світлини своїм шанувальникам.
Головні тези:
- Аліна Гросу народила сина, однак ім'я маляти поки не розкриває.
- Що цікаво, зірка досі приховує обличчя свого чоловіка.
Аліна Гросу народила сина
Яке ім’я обрали для хлопчика — українська зірка поки не розкриває.
Що цікаво, Аліна Гросу не лиша народила сина, а й на цьому тлі представила нову пісню, яка отримала назву “Колискова”.
За словами зірки, йдеться про композицію, яку вона написала й встигла записати буквально за 10 днів до пологів.
Як уже згадувалося раніше, Аліна Гросу у 2024 році вдруге офіційно вийшла заміж.
Фанати зірки переконані, що обранець співачки — актор Роман Полянський.
