Певица Алина Гросу впервые стала мамой — фото

Известная украинская певица Алина Гросу родила первенца. Долгожданной новостью звезда поделилась в своих социальных сетях, а также показала первые фото своим поклонникам.

Алина Гросу родила сына

Наша любовь, наша маленькая Вселенная! Только теперь мы поняли, что такое любить по-настоящему. Более 4 кг самого дорогого в мире золота и 58 см нежнейших пухленьких булочек. Алина Гросу Украинская певица

Какое имя выбрали для мальчика — украинская звезда пока не раскрывает.

Что интересно, Алина Гросу не только родила сына, но и на этом фоне представила новую песню, которая получила название “Колыбельная”.

По словам звезды, речь идет о композиции, которую она написала и успела записать буквально за 10 дней до родов.

Это очень личный релиз для Алины — первая песня, которую артистка поет своему ребенку прямо сейчас.

Как уже упоминалось ранее, Алина Гросу в 2024 году во второй официально вышла замуж.