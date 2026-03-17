"Вони розлютилася". Зендая відреагували на чутки про своє таємне весілля

Чутки про таємне весілля акторської пари Зендаї та Тома Холланда одразу приголомшили Голлівуд. Однак досі не було відомо, де вигадки, а де правда. Саме тому Зендая вирішила розставити всі крапки над “і”.

Зендая врешті розповіла правду

Не так давно про таємне весілля зіркової пари неочікувано для всіх заявив стиліст артистки Ло Роуч.

Минув якийсь час, і в мережі почали активно ширитися світлини нібито з церемонії Зендаї та Тома.

Чимало фанатів одразу припустили, що ці кадри — фейкові, однак жодних підтверджень не було.

Під час шоу Jimmy Kimmel Live голлівудська акторка вирішила зізнатися, що це насправді було:

Багатьох людей вони обдурили. Коли я просто гуляла в реальному житті, люди говорили: "О Боже, ваші весільні фотографії чудові", а я відповідала: "Любий, це штучний інтелект. Вони не справжні!". Хоча деякі близькі вважали їх справжніми, наввіть близькі розлютилися, що не отримали запрошення, — відверто розповіла Зендая.

Попри це, вона не захотіла відповідати, чи був у них розпис з Томом, чи ні.