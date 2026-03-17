"Вони розлютилася". Зендая відреагували на чутки про своє таємне весілля
"Вони розлютилася". Зендая відреагували на чутки про своє таємне весілля

Зендая врешті розповіла правду
Чутки про таємне весілля акторської пари Зендаї та Тома Холланда одразу приголомшили Голлівуд. Однак досі не було відомо, де вигадки, а де правда. Саме тому Зендая вирішила розставити всі крапки над “і”.

Головні тези:

  • Фото з “весілля”, які облетіли соцмережі, — просто фейки.
  • Однак акторка не заперечила і не підтвердила факт розпису.

Зендая врешті розповіла правду

Не так давно про таємне весілля зіркової пари неочікувано для всіх заявив стиліст артистки Ло Роуч.

Минув якийсь час, і в мережі почали активно ширитися світлини нібито з церемонії Зендаї та Тома.

Чимало фанатів одразу припустили, що ці кадри — фейкові, однак жодних підтверджень не було.

Під час шоу Jimmy Kimmel Live голлівудська акторка вирішила зізнатися, що це насправді було:

Багатьох людей вони обдурили. Коли я просто гуляла в реальному житті, люди говорили: "О Боже, ваші весільні фотографії чудові", а я відповідала: "Любий, це штучний інтелект. Вони не справжні!". Хоча деякі близькі вважали їх справжніми, наввіть близькі розлютилися, що не отримали запрошення, — відверто розповіла Зендая.

Попри це, вона не захотіла відповідати, чи був у них розпис з Томом, чи ні.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера
Трамп знову спровокував гучний скандал
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Бен Стіллер підтримав Україну в скандалі з МОК
Бен Стіллер знову на боці України

