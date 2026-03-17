"Они разозлилась". Зендая отреагировали на слухи о своей тайной свадьбе

Слухи о тайной свадьбе актерской пары Зендаи и Тома Холланда сразу ошеломили Голливуд. Однако ранее не было известно, где выдумки, а где правда. Именно поэтому Зендая решила расставить все точки над "i".

Зендая, наконец, рассказала правду

Не так давно о тайной свадьбе звездной пары неожиданно для всех заявил стилист артистки Ло Роуч.

Прошло некоторое время, и в сети начали активно распространяться фотографии якобы с церемонии Зендаи и Тома.

Многие фанаты сразу начали утверждать, что эти кадры — фейковые, однако никаких подтверждений не было.

Во время шоу Jimmy Kimmel Live голливудская актриса решила признаться, что это действительно было:

Многих людей они обманули. Когда я просто гуляла в реальной жизни, люди говорили: "О Боже, ваши свадебные фотографии великолепны", а я отвечала: "Милый, это искусственный интеллект. Они не настоящие!" Хотя некоторые близкие считали их настоящими, даже близкие разозлились, что не получили приглашения, — откровенно рассказала Зендая. Поделиться

Несмотря на это, она не захотела отвечать, была ли у них роспись с Томом или нет.