Украинская певица Мила Нитич впервые высказалась о потере ребенка
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинская певица Мила Нитич впервые высказалась о потере ребенка

Мила Нитич потеряла ребенка
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Источник:  online.ua

Звезда украинской музыкальной сцены Мила Нитич решила поделиться с поклонниками своей болью, о которой до сих пор не хотела рассказывать. По словам певицы, в 2025 году она пережила замершую беременность.

Главные тезисы

  • Хотя ребенок был незапланированным, Мила уже готовилась к материнству.
  • Она не теряет надежду, что в будущем сможет стать мамой.

Мила Нитич потеряла ребенка

Артистка рассказала об одном из самых сложных периодов своей жизни.

По словам Милы, в 2025 году ее вес составил 82 килограмма на фоне сильного гормонального сбоя.

Это произошло после замершей на третьем месяце беременности. Я очень тяжело переживала этот период времени, никому раньше об этом не рассказывала. Так случилось, что плод переносился три недели, ведь я узнала через три недели после того, как произошла замершая беременность. Мне делали операцию, — вспоминает певица.

Мила также подтвердила, что потеряла ребенка во время гастрольного тура по Европе.

По словам звезды, она до сих пор не понимает, почему это произошло.

Нитич также не скрывает от фанатов, что новость о беременности поначалу ее пугала, ведь они с любимым не планировали ребенка.

Какой-то момент, когда я испугалась и вообще мне казалось, что я не готова стать мамой... Сейчас куда? Нет, не время. Я хочу возвращать карьеру, мне нужно сейчас возвращаться в медиапространство и так далее. А потом уже, когда я приняла этот факт и уже готова была, я хотела, и тут ты узнаешь эту новость... И это были самые страшные слова, наверное, за всю мою жизнь, — вспоминает певица.

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