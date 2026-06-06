Украинская певица Мила Нитич впервые высказалась о потере ребенка

Звезда украинской музыкальной сцены Мила Нитич решила поделиться с поклонниками своей болью, о которой до сих пор не хотела рассказывать. По словам певицы, в 2025 году она пережила замершую беременность.
Главные тезисы
- Хотя ребенок был незапланированным, Мила уже готовилась к материнству.
- Она не теряет надежду, что в будущем сможет стать мамой.
Мила Нитич потеряла ребенка
Артистка рассказала об одном из самых сложных периодов своей жизни.
По словам Милы, в 2025 году ее вес составил 82 килограмма на фоне сильного гормонального сбоя.
Мила также подтвердила, что потеряла ребенка во время гастрольного тура по Европе.
По словам звезды, она до сих пор не понимает, почему это произошло.
Нитич также не скрывает от фанатов, что новость о беременности поначалу ее пугала, ведь они с любимым не планировали ребенка.
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