Украинская певица Мила Нитич впервые высказалась о потере ребенка

Какой-то момент, когда я испугалась и вообще мне казалось, что я не готова стать мамой... Сейчас куда? Нет, не время. Я хочу возвращать карьеру, мне нужно сейчас возвращаться в медиапространство и так далее. А потом уже, когда я приняла этот факт и уже готова была, я хотела, и тут ты узнаешь эту новость... И это были самые страшные слова, наверное, за всю мою жизнь, — вспоминает певица.