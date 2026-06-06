Українська співачка Міла Нітіч уперше висловилася про втрату дитини

Якийсь був момент, коли я налякалася і взагалі мені здавалось, що я не готова стати мамою... Зараз куди? Ні, не на часі. Я хочу повертати кар'єру, мені треба зараз вертатися в медіапростір і так далі. А потім вже, коли я прийняла цей факт і вже готова була, я хотіла, і тут ти дізнаєшся цю новину.... І це були найстрашніші слова, напевно, за все моє життя, — згадує співачка.