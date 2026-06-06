Українська співачка Міла Нітіч уперше висловилася про втрату дитини

Зірка української музичної сцени Міла Нітіч вирішила поділитися з шанувальниками своїм болем, про який досі не хотіла розповідати. За словами співачки, у 2025 році вона пережила завмерлу вагітність.
Головні тези:
- Хоча дитина була незапланованою, Міла уже готувалася до материнства.
- Вона не втрачає надію на те, що в майбутньому зможе стати мамою.
Міла Нітіч втратила дитину
Артистка розповіла про один із найскладніших періодів свого життя.
За словами Міли, у 2025 році її вага становила 82 кілограмів на тлі сильного гормонального збою.
Міла також підтвердила, що втратила дитину під час гастрольного туру Європою.
За словами зірки, вона досі не розуміє, чому так сталося.
Нітіч також не приховує від фанатів, що новина про вагітність спочатку її лякала, адже вони з коханим не планували дитину.
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