Українська співачка Міла Нітіч уперше висловилася про втрату дитини
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Українська співачка Міла Нітіч уперше висловилася про втрату дитини

Міла Нітіч втратила дитину
Джерело:  online.ua

Зірка української музичної сцени Міла Нітіч вирішила поділитися з шанувальниками своїм болем, про який досі не хотіла розповідати. За словами співачки, у 2025 році вона пережила завмерлу вагітність.

Головні тези:

  • Хоча дитина була незапланованою, Міла уже готувалася до материнства.
  • Вона не втрачає надію на те, що в майбутньому зможе стати мамою.

Міла Нітіч втратила дитину

Артистка розповіла про один із найскладніших періодів свого життя.

За словами Міли, у 2025 році її вага становила 82 кілограмів на тлі сильного гормонального збою.

Це сталося після завмерлої на третьому місяці вагітності. Я дуже важко переживала цей період часу, нікому раніше про це не розповідала. Так сталося, що плід переносився три тижні, адже я дізналася через три тижні після того, як відбулася завмерла вагітність. Мені робили операцію, — згадує співачка.

Міла також підтвердила, що втратила дитину під час гастрольного туру Європою.

За словами зірки, вона досі не розуміє, чому так сталося.

Нітіч також не приховує від фанатів, що новина про вагітність спочатку її лякала, адже вони з коханим не планували дитину.

Якийсь був момент, коли я налякалася і взагалі мені здавалось, що я не готова стати мамою... Зараз куди? Ні, не на часі. Я хочу повертати кар'єру, мені треба зараз вертатися в медіапростір і так далі. А потім вже, коли я прийняла цей факт і вже готова була, я хотіла, і тут ти дізнаєшся цю новину.... І це були найстрашніші слова, напевно, за все моє життя, — згадує співачка.

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Категорія
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