Дочь Дженнифер Лопес совершила каминг-аут
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дочь Дженнифер Лопес совершила каминг-аут

Лопес
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Дочь известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес — Эмма — теперь идентифицирует себя как трансгендерный мужчина. На этом фоне она решила изменить свое имя.

Главные тезисы

  • Дженнифер Лопес родила дочь и сына от певца Марка Энтони.
  • Дети звездной пары планируют поступать в разные колледжи, а родители поддерживают это решение.

Дочь Лопес больше не считает себя девушкой

Журналисты обращают внимание на то, что 18-летняя Эмма теперь называет себя Оскаром.

Что важно понимать, еще недавно дочь звезды использовала местоимения "они/их" как небинарная личность.

Однако недавно что-то изменилось, и теперь она идентифицирует себя как трансгендерный мужчина.

Стоит отметить, что новое имя уже было указано в документах старшей школы, где получала образование дочь Джей Ло.

Фото: скриншот

Недавно Дженнифер Лопес поздравляла своих детей-близнецов от певца Марка Энтони с днем рождения и показывала архивные фото с ними.

В феврале 2026 года артистка публично обратилась к Эмме и Максу:

Вы родились посреди ночи, во время самой большой и прекрасной снежной бури, которую Нью-Йорк видел за последние годы! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где все сверкало и было покрыто белым покрывалом в ту ночь, держа вас обоих в своем животе в последние минуты перед рождением. Моя жизнь изменилась навсегда. Я не могу поверить, что вы уже взрослые… — делилась своими эмоциями Джей Ло.

Джей Ло с детьми (Фото: facebook.com/jenniferlopez)

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дженнифер Лопес заметили в объятиях бывшего — фото
Джей Ло и Аффлек снова вместе?
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и лжи
Ноа обвиняет Лопес во лжи
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Офисный роман" с Дженнифер Лопес — трейлер и детали сюжета
"Офисный роман" - почему стоит посмотреть этот фильм

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?