Дочь Дженнифер Лопес совершила каминг-аут

Дочь известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес — Эмма — теперь идентифицирует себя как трансгендерный мужчина. На этом фоне она решила изменить свое имя.

Журналисты обращают внимание на то, что 18-летняя Эмма теперь называет себя Оскаром.

Что важно понимать, еще недавно дочь звезды использовала местоимения "они/их" как небинарная личность.

Однако недавно что-то изменилось, и теперь она идентифицирует себя как трансгендерный мужчина.

Стоит отметить, что новое имя уже было указано в документах старшей школы, где получала образование дочь Джей Ло.

Недавно Дженнифер Лопес поздравляла своих детей-близнецов от певца Марка Энтони с днем рождения и показывала архивные фото с ними.

В феврале 2026 года артистка публично обратилась к Эмме и Максу:

Вы родились посреди ночи, во время самой большой и прекрасной снежной бури, которую Нью-Йорк видел за последние годы! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где все сверкало и было покрыто белым покрывалом в ту ночь, держа вас обоих в своем животе в последние минуты перед рождением. Моя жизнь изменилась навсегда. Я не могу поверить, что вы уже взрослые… — делилась своими эмоциями Джей Ло.