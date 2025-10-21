Экс-муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и лжи

Первый мужчина американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес эмоционально отреагировал на недавние жалобы звезды. Артистка начала утверждать, что "никогда не была по-настоящему любима", поскольку ее бывшие партнеры "не были способны на это". 51-летний актер Охани Ноа решил озвучить свою точку зрения.
Главные тезисы
- Экс-муж звезды утверждает, что ее не волнуют чувства других людей.
- Он также призвал Джей Ло наконец-то рассказать правду.
Ноа обвиняет Лопес во лжи
Стоит отметить, что актер был женат на Джей Ло менее года в 1990-х.
Однако у него осталось много негативных воспоминаний об отношениях с певицей.
По словам самого Ноа, он был "честным, верным и заботливым" мужем и даже переехал в другой штат, чтобы поддержать жену:
Он также уверяет, что Джей Ло выбрала славу и деньги вместо отношений, соврала и изменила ему.
Ноа требует от своей бывшей жены признаться, как все происходило на самом деле.
Актер добавил, что Дженнифер умоляла сохранить их брак во избежание разрушения собственной репутации в прессе.
