Экс-муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и лжи
Экс-муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и лжи

Ноа обвиняет Лопес во лжи
online.ua

Первый мужчина американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес эмоционально отреагировал на недавние жалобы звезды. Артистка начала утверждать, что "никогда не была по-настоящему любима", поскольку ее бывшие партнеры "не были способны на это". 51-летний актер Охани Ноа решил озвучить свою точку зрения.

  • Экс-муж звезды утверждает, что ее не волнуют чувства других людей.
  • Он также призвал Джей Ло наконец-то рассказать правду.

Ноа обвиняет Лопес во лжи

Стоит отметить, что актер был женат на Джей Ло менее года в 1990-х.

Однако у него осталось много негативных воспоминаний об отношениях с певицей.

По словам самого Ноа, он был "честным, верным и заботливым" мужем и даже переехал в другой штат, чтобы поддержать жену:

Прекрати унижать нас и выставлять себя жертвой. Проблема не в нас. Не во мне. Проблема — в тебе. Это ты не могла удержать себя в руках... Я никогда не изменял, не лгал и не вел себя плохо. Я был добр к тебе. Слишком добр, — утверждает актер.

Он также уверяет, что Джей Ло выбрала славу и деньги вместо отношений, соврала и изменила ему.

Ноа требует от своей бывшей жены признаться, как все происходило на самом деле.

Актер добавил, что Дженнифер умоляла сохранить их брак во избежание разрушения собственной репутации в прессе.

Ты хотела продолжать лгать и изменять. Я больше не мог терпеть. Поэтому я ушел, поэтому я расстался с тобой, — заявил Ноа.

