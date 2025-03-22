Дженнифер Лопес открыта к новым отношениям — каким поп-звезда видит будущего избранника
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Дженнифер Лопес открыта к новым отношениям — каким поп-звезда видит будущего избранника

Лопес
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Источник:  Daily Mail

Всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, официально развевшаяся с оскароносным актером Беном Аффлеком, рассказала, с каким бы мужчиной хотела бы построить новые отношения. Артистка призналась, что уже готова к новым романам и объяснила, каким должен быть ее будущий избранник.

Главные тезисы

  • Дженнифер Лопес открыта к новым романам и ищет мужчину, способного поддержать и ценить ее.
  • Артистка ценит личную приватность и адекватное отношение к популярности в своих отношениях.
  • Для Лопес важно, чтобы ее будущий избранник ставил ее на первое место и не вызывал скандалов из-за ревности.

Джей Ло открыта к новым романам

Аффлек и Лопес официально развелись в январе этого года, хотя слухи о разрыве пара распространились впервые еще в апреле прошлого года. Несмотря на то, что прошло немного времени после расставания, знаменитость заявила, что уже открыта для новых отношений. В то же время у нее есть определенные критерии в выборе мужчин.

После бракосочетания с известным актером Джей Ло больше не хочет встречаться с публичными мужчинами. Для нее важно, чтобы будущий любимый не был публичным.

В этот раз Дженнифер рассматривает возможность встречаться с кем-то, кто не находится в поле зрения общественности, но она не ограничивает себя каким-либо определенным типом. В ее жизни много всего, ей нужен мужчина, который сможет со всем этим справиться и при этом любить ее, — рассказали инсайдеры.

Джей Ло

Кроме того, они добавили, что для Лопес важно, чтобы мужчина ставил ее на первое место и адекватно относился к ее популярности, чтобы он не устраивал скандалы из-за ревности.

Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной ее развода с Аффлеком. Однако, рассказывая о критериях певицы, инсайдеры намекнули, что Бен недостаточно ценил прежнюю и ревновал ее к работе.

К слову, артисты поженились в июле 2022 года, однако уже летом 2024-го объявили о разводе. Общих детей у бывших супругов нет. От предварительного брака с Дженнифер Гарнер у актера есть две дочери и сын. Тем временем Лопес воспитывает двоих детей — сына Макса и дочь Эмму — от певца Марка Энтони.

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