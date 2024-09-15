Дженнифер Лопес и Бена Аффлека снова заметили вместе ― видео

Несмотря на то, что певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек недавно официально развелись, это не мешает им проводить время вместе.

Джей Ло и Бен Аффлек продолжают общаться и встречаться

По словам журналистов, бывшую звездную пару впервые после развода подловили в Лос-Анджелесе.

Их заметили вблизи гостиницы Beverly Hills в субботу, 14 сентября. Туда Дженнифер и Бен прибыли вместе на внедорожнике Аффлека.

Кроме того, сообщается, что между звездами произошла словесная перепалка, а местные папарацци сняли этот момент и распространили кадры в сети.

На новых фото можно увидеть, что актер очень активно жестикулировал во время беседы с бывшей супругой.

Он был злым и эмоционально о чем-то говорил Лопес. Также заметно, что его раздражали фотографы, следившие за парой.

Их встреча состоялась на глазах у детей Аффлека от бывшей жены Дженнифер Гарнер — 15-летнего Финна и 12-летнего Сэмюэля. С ними еще были близнецы Джей Ло — 16-летние Эмми и Макс. Поделиться

Что интересно, на руке певицы заметили обручальное кольцо, однако ее она носит на мизинце.

Почему Лопес и Аффлек расстались

По словам инсайдеров, Дженнифер и Бен действительно искренне любят друг друга, однако только любовь не смогла спасти их семью.

Серьезным ударом для брака звезд стал непростой характер Аффлека и постоянные перепады настроения, часто выходившие из-под контроля.

Что важно понимать, его странное поведение и недовольное выражение лица постоянно обсуждали пользователи сети, которые даже придумывали версии о том, что актер просто несчастлив в браке с певицей.