Дженніфер Лопес та Бена Аффлека знову помітили разом ― відео

Попри те, що співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек нещодавно офіційно розлучилися, це не заважає їм проводити час разом.

Джей Ло та Бен Аффлек продовжують спілкуватися та зустрічатися

За словами журналістів, колишню зіркову пару уперше після розлучення підловили в Лос-Анджелесі.

Їх помітили поблизу готелю Beverly Hills у суботу, 14 вересня. Туди Дженніфер та Бен прибули разом на позашляховику Аффлека.

Окрім того, наголошується, що між зірками сталася словесна перепалка, а місцеві папараці зафільмували цей момент та поширили кадри в мережі.

На нових фото можна побачити, що актор вкрай активно жестикулював під час бесіди з колишньою дружиною.

Він був злим та емоційно про щось говорив Лопес Також помітно, що його дратували фотографи, які слідкували за парою.

Їхня зустріч відбулася на очах у дітей Аффлека від колишньої дружини Дженніфер Гарнер — 15-річного Фіна і 12-річного Семюеля. З ними ще були близнюки Джей Ло — 16-річні Еммі та Макс. Поширити

Що цікаво, на руці співачки помітили обручку, проте її вона носить на мізинці.

Чому Лопес та Аффлек насправді розлучилися

За словами інсайдерів, Дженніфер та Бен дійсно щиро кохають одне одного, однак лише кохання не змогло врятувати їхню родину.

Серйозним ударом для шлюбу зірок став непростий характер Аффлека та постійні перепади настрою, які часто виходили з-під контролю.

Що важливо розуміти, його дивну поведінку та невдоволений вираз обличчя постійно обговорювали користувачі мережі, які навіть вигадували версії про те, що актор просто нещасливий у шлюбі зі співачкою.