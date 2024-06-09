Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек переживають не найспокійніші часи у своєму шлюбі. Пара побралася влітку 2022 року, та вже зараз ширяться чутки про їхнє розлучення.

Помешкання подружжя Аффлеків оцінюють у 65 млн дол

За інформацією іноземних таблоїдів зіркова пара займається продажем свого сімейного гніздечка, яке вони купили лише минулого року.

Відомо, що маєток, який знаходиться у Беверлі Хіллз, Джей Ло та Бен придбали за 60 млн дол.

Вони шукали будинок майже два роки, оглянувши понад 80 об'єктів нерухомості перед тим, як зробили остаточний вибір.

Та вже зараз рієлтор Сантьяго Арана, яка займається продажем маєтку повідомляє, що протягом двох тижнів не з'явилось зацікавлених покупців в купівлі зіркового будинку.

Також стало відомо, в яку ціну оцінюють помешкання подружжя Аффлеків — 65 млн дол. Протягом якого часу парі вдасться продати розкішний маєток, невідомо, та Дженніфер Лопес вже підшукує для себе нове житло.

Маєток Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Що відомо про кризу в стосунках Лопес та Аффлека

Вже тривалий час актор з коханою не з'являлися на публіці разом. Зокрема, Met Gala Джей Ло відвідала сама.

Проте слід зазначити, що днями подружжя разом завітало на випускний доньки.

Водночас джерела, близькі до пари, розповідали, що вони живуть окремо. За даними інсайдерів, актор переїхав до орендованого житла в Брентвуді. Виконавиця теж шукає новий будинок.

Причиною проблем у стосунках Лопес і Аффлека, за чутками, став надмірний контроль з боку Дженніфер над чоловіком, а Бен не зміг впоратися з її опікою та контролем.

Зауважимо, нещодавно співачка прокоментувала ці спекуляції під час презентації фільму, відповівши на запитання журналіста про можливе розлучення саркастичною реплікою: "Вам краще знати”.