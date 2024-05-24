Ексдружина Бена Аффлека вирішила втрутися у його стосунки з Дженніфер Лопес

Дедалі частіше починають з'являтися чутки про те, що зіркове подружжя — Дженніфер Лопес та Бен Аффлек — опинилося на межі розлучення. Однак знайшлася принаймні одна людина, яка намагається врятувати кохання пари.
Дженніфер Гарнер хоче, щоб Джей Ло та Бен Аффлек були разом
Згідно з даними US Weekly, колишня дружина Бена Аффлека — акторка Дженніфер Гарнер — справді підтримує Бенніфер.
За словами інсайдера, Гарнер чудово усвідомлює, якому навантаженню піддаються відносини, коли на них тисне слава та надокучлива увага з боку шанувальників, як це, власне, і відбувається зараз у Аффлека й Лопес.
Що важливо розуміти, перші чутки про серйозні проблеми у шлюбі актора та співачки з’явилися після майже двомісячної перерви спільних появ на публіці.
Пізніше люди з оточення пари почали стверджувати, що Аффлек з’їхав з їхнього будинку, а сама Джей Ло неодноразово підігрівала чутки про розлучення діями в соцмережах.
Аффлек жалкує про шлюб із Лопес
Нещодавно видання Page Six дізналося від своїх інсайдерів, що 51-річний актор узагалі шкодує, що одружився з Джей Ло.
На тлі цих гучних заяв Джей Ло знову з'явилася на черговому івенті сама, без Бена.
Чоловік не захотів супроводжувати дружину на прем'єрі її фільму "Атлас" у Голлівуді.
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