Ексдружина Бена Аффлека вирішила втрутися у його стосунки з Дженніфер Лопес
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Ексдружина Бена Аффлека вирішила втрутися у його стосунки з Дженніфер Лопес

Дженніфер Гарнер
Джерело:  online.ua

Дедалі частіше починають з'являтися чутки про те, що зіркове подружжя — Дженніфер Лопес та Бен Аффлек — опинилося на межі розлучення. Однак знайшлася принаймні одна людина, яка намагається врятувати кохання пари.

Дженніфер Гарнер хоче, щоб Джей Ло та Бен Аффлек були разом

Згідно з даними US Weekly, колишня дружина Бена Аффлека — акторка Дженніфер Гарнер — справді підтримує Бенніфер.

Джен заохочує Бена працювати над шлюбом із Лопес. Вона повністю підтримує їхні стосунки та хоче лише, аби він був щасливим, — розповіло одне з анонімних джерел журналістів.

За словами інсайдера, Гарнер чудово усвідомлює, якому навантаженню піддаються відносини, коли на них тисне слава та надокучлива увага з боку шанувальників, як це, власне, і відбувається зараз у Аффлека й Лопес.

Що важливо розуміти, перші чутки про серйозні проблеми у шлюбі актора та співачки з’явилися після майже двомісячної перерви спільних появ на публіці.

Пізніше люди з оточення пари почали стверджувати, що Аффлек з’їхав з їхнього будинку, а сама Джей Ло неодноразово підігрівала чутки про розлучення діями в соцмережах.

Аффлек жалкує про шлюб із Лопес

Нещодавно видання Page Six дізналося від своїх інсайдерів, що 51-річний актор узагалі шкодує, що одружився з Джей Ло.

Фото: instagram.com

Якби була можливість розлучитися на підставі того, що шлюб було укладено під впливом тимчасового афекту, він так і зробив би… У нього таке відчуття, ніби останні два роки були просто гарячковим маренням, а тепер він схаменувся і розуміє, що в жодному випадку з цього нічого не вийде, — заявляє анонімне джерело.

На тлі цих гучних заяв Джей Ло знову з'явилася на черговому івенті сама, без Бена.

Чоловік не захотів супроводжувати дружину на прем'єрі її фільму "Атлас" у Голлівуді.

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