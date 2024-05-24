Бывшая Бена Аффлека решила вмешаться в его отношения с Дженнифер Лопес

Все чаще начинают появляться слухи о том, что звездная чета — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — оказались на грани развода. Однако нашелся по крайней мере один человек, который пытается спасти любовь пары.
Дженнифер Гарнер хочет, чтобы Джей Ло и Бен Аффлек были вместе
Согласно данным US Weekly , бывшая жена Бена Аффлека — актриса Дженнифер Гарнер — действительно поддерживает Беннифер.
По словам инсайдера, Гарнер прекрасно отдает себе отчет, какой нагрузке подвергаются отношения, когда на них давит слава и надоедливое внимание со стороны поклонников, как это, собственно, и происходит сейчас у Аффлека и Лопес.
Что важно понимать, первые слухи о серьезных проблемах брака актера и певицы появились после почти двухмесячного перерыва совместных появлений на публике.
Позже люди из окружения пары начали утверждать, что Аффлек уехал из их дома, а сама Джей Ло неоднократно подогревала слухи о разводе действиями в соцсетях.
Аффлек сожалеет о браке с Лопес
Недавно издание Page Six узнало от своих инсайдеров, что 51-летний актер вообще сожалеет, что женился на Джей Ло.
На фоне этих громких заявлений Джей Ло снова появилась на очередном ивенте сама, без Бена.
Муж не захотел сопровождать жену на премьере ее фильма "Атлас" в Голливуде.
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