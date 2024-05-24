Бывшая Бена Аффлека решила вмешаться в его отношения с Дженнифер Лопес

Все чаще начинают появляться слухи о том, что звездная чета — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — оказались на грани развода. Однако нашелся по крайней мере один человек, который пытается спасти любовь пары.

Дженнифер Гарнер хочет, чтобы Джей Ло и Бен Аффлек были вместе

Согласно данным US Weekly , бывшая жена Бена Аффлека — актриса Дженнифер Гарнер — действительно поддерживает Беннифер.

Джен поощряет Бена работать над браком с Лопесом. Она полностью поддерживает их отношения и хочет, чтобы он был счастлив, — рассказал один из анонимных источников журналистов. Поделиться

По словам инсайдера, Гарнер прекрасно отдает себе отчет, какой нагрузке подвергаются отношения, когда на них давит слава и надоедливое внимание со стороны поклонников, как это, собственно, и происходит сейчас у Аффлека и Лопес.

Что важно понимать, первые слухи о серьезных проблемах брака актера и певицы появились после почти двухмесячного перерыва совместных появлений на публике.

Позже люди из окружения пары начали утверждать, что Аффлек уехал из их дома, а сама Джей Ло неоднократно подогревала слухи о разводе действиями в соцсетях.

Аффлек сожалеет о браке с Лопес

Недавно издание Page Six узнало от своих инсайдеров, что 51-летний актер вообще сожалеет, что женился на Джей Ло.

Фото: instagram.com

Если бы была возможность развестись на основании того, что брак был заключен под влиянием временного аффекта, он так и сделал бы… У него такое ощущение, будто последние два года были просто лихорадочным бредом, а теперь он опомнился и понимает, что ни в коем случае из этого ничего не получится, — заявляет анонимный источник. Поделиться

На фоне этих громких заявлений Джей Ло снова появилась на очередном ивенте сама, без Бена.