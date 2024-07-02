Дженніфер Лопес і Бен Аффлек ухвалили фінальне рішення на тлі чуток про розрив

Як вдалося дізнатися американським журналістам, всесвітньо відома співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек офіційно розлучилися через два роки після того, як відгуляли весілля.

Лопес та Аффлек більше не разом

Цю інформацію представникам ЗМІ підтвердив один з інсайдерів з оточення експари.

Анонімне джерело стверджує, що Дженніфер та Аффлек не разом ще з березня 2024 року.

Що важливо розуміти, увесь це час закохані навіть не жили в одному будинку.

Попри це, офіційно оголошувати про своє розлучення вони поки не хочуть, тому що, як додав інсайдер, Бен все одно хвилюється за свою колишню дружину і захищає її навіть після розриву стосунків.

Журналісти звертають увагу на те, що ні Бен, ні Дженніфер жодним чином не коментують свої стосунки, хоча про проблеми в їхній парі чутки ширяться кілька місяців поспіль.

Що не так з Беном Аффлеком

Нещодавно в ЗМІ також з’явилися інформація про те, що в Аффлека почалися проблеми з алкоголем.

Ба більше, голлівудський актор останнім часом почав дедалі частіше спілкуватися зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Її нещодавно помітили біля будинку актора. Подейкують, що саме Гарнер зараз та людина, якій Аффлек довіряє найбільше, — пише видання.

Що цікаво, саме вона найактивніше намагалася врятувати шлюб Джей Ло та Бена Аффлека.

Як уже згадувалося раніше, актор та співачка вперше почали зустрічатися ще у 2001 році. Чоловік освідчився коханій і вони планували весілля на 2003 рік, але пізніше скасували його. Після 20-річної перерви пара возз'єдналася і таємно одружилися 2 роки тому.