Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приняли финальное решение на фоне слухов о разрыве

Как удалось узнать американским журналистам, всемирно известная певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек официально развелись спустя два года после того, как сыграли свадьбу.
Главные тезисы
- Звезды пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу своих отношений, хотя слухи об их проблемах распространяются уже давно.
- Бен Аффлек снова сблизился с бывшей женой Дженнифер Гарнер.
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек связаны 20-летней историей отношений, которая началась в 2001 году и завершилась разводом в 2024 году.
Лопес и Аффлек больше не вместе
Эту информацию представителям СМИ подтвердил один из инсайдеров из окружения экс-пары.
Анонимный источник утверждает, что Дженнифер и Аффлек не вместе с марта 2024 года.
Что важно понимать, все это время влюбленные даже не жили в одном доме.
Несмотря на это, официально объявлять о своем разводе они пока не хотят, потому что, как добавил инсайдер, Бен все равно волнуется за свою бывшую жену и защищает ее даже после разрыва отношений.
Журналисты обращают внимание на то, что ни Бен, ни Дженнифер никак не комментируют свои отношения, хотя о проблемах в их паре слухи ходят уже несколько месяцев.
Что не так с Беном Аффлеком
Недавно в СМИ появилась информация о том, что у Аффлека начались проблемы с алкоголем.
Более того, голливудский актер в последнее время стал все чаще общаться со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.
Ее недавно заметили у дома актера. Поговаривают, что именно Гарнер сейчас тот человек, которому больше всего доверяет Аффлек.
Что интересно, именно она наиболее активно пыталась спасти брак Джей Ло и Бена Аффлека.
Как уже упоминалось ранее, актер и певица впервые начали встречаться еще в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но позже отменили ее. После 20-летнего перерыва пара воссоединилась и тайно женилась 2 года назад.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-