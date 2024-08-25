Чому насправді Дженніфер Лопес розлучилася з Беном Аффлеком — дані інсайдерів

Журналістам нарешті вдалося дізнатися, хто зруйнував стосунки однієї з найкрасивіших пар Голлівуду та підштовхнув співачку Джей Ло до розлучення зі своїм коханим — актором Беном Аффлеком.

Бен Аффлек власноруч “убив” стосунки з Лопес

Як стверджують анонімні джерела, зірки дійсно щиро кохають одне одного, однак лише кохання не змогла врятувати їхній шлюб.

Насамперед стосунки пари зруйнував норовливий характер Бена Аффлека та постійні перепади настрою, які він зміг контролювати.

До слова, його дивну поведінку та невдоволений вираз обличчя постійно обговорювали користувачі мережі, які навіть вигадували версії про те, що актор просто нещасливий у шлюбі зі співачкою.

Правда в тому, що було багато любові, але також, на жаль, стали очевидними постійні перепади настрою Бена, які він не міг приховати від преси, як би він не намагався, — наголошують інсайдери. Поширити

Фото: facebook.com/jenniferlopez

Джей Ло не змогла вплинути на Аффлека

Дивна поведінка та емоційна нестабільність актора постійно псували настрій Дженніфер Лопес.

Спочатку вона намагалася розв’язати цю проблему, однак згодом усвідомила, що просто безсила.

В один момент, за словами джерел, Бен міг перетворитися з веселої людини у злого та непривітного чоловіка. Пара тривалий час боролася за збереження шлюбу, але перепади настрою в артиста зруйнували його вщент. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 20 серпня, у другу річницю весілля, Лопес подала на розлучення з Аффлеком.