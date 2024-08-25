Чому насправді Дженніфер Лопес розлучилася з Беном Аффлеком — дані інсайдерів

Журналістам нарешті вдалося дізнатися, хто зруйнував стосунки однієї з найкрасивіших пар Голлівуду та підштовхнув співачку Джей Ло до розлучення зі своїм коханим — актором Беном Аффлеком.
Головні тези:
- Зіркову пару Дженіфер Лопес та Бена Аффлека розлучив норовливий характер актора та постійні перепади настрою, які він не міг контролювати.
- Хоча між зірками були сильні почуття, емоційна нестабільність Бена Аффлека стрімко псувала їхні стосунки.
- Дженніфер Лопес намагалася вплинути на поведінку свого коханого, але виявилася безсилою.
Бен Аффлек власноруч “убив” стосунки з Лопес
Як стверджують анонімні джерела, зірки дійсно щиро кохають одне одного, однак лише кохання не змогла врятувати їхній шлюб.
Насамперед стосунки пари зруйнував норовливий характер Бена Аффлека та постійні перепади настрою, які він зміг контролювати.
До слова, його дивну поведінку та невдоволений вираз обличчя постійно обговорювали користувачі мережі, які навіть вигадували версії про те, що актор просто нещасливий у шлюбі зі співачкою.
Джей Ло не змогла вплинути на Аффлека
Дивна поведінка та емоційна нестабільність актора постійно псували настрій Дженніфер Лопес.
Спочатку вона намагалася розв’язати цю проблему, однак згодом усвідомила, що просто безсила.
Як уже згадувалося раніше, 20 серпня, у другу річницю весілля, Лопес подала на розлучення з Аффлеком.
Що важливо розуміти, спільних дітей у них немає, однак Джей Ло досі приділяє багато уваги дітям Бена Аффлека від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.
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