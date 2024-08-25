Почему на самом деле Дженнифер Лопес рассталась с Беном Аффлеком — данные инсайдеров
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Шоу-бизнес
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Почему на самом деле Дженнифер Лопес рассталась с Беном Аффлеком — данные инсайдеров

Дженнифер Лопес
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Источник:  People

Журналистам наконец-то удалось узнать, кто разрушил отношения одной из самых красивых пар Голливуда и подтолкнул певицу Джей Ло к разводу со своим любимым — актером Беном Аффлеком.

Главные тезисы

  • Звездную пару Дженнифер Лопес и Бена Аффлека разлучил своенравный характер актера и постоянные перепады настроения, которые он не мог контролировать.
  • Хотя между звездами были сильные чувства, эмоциональная нестабильность Бена Аффлека быстро портила их отношения.
  • Дженнифер Лопес пыталась повлиять на поведение своего возлюбленного, но оказалась бессильной.

Бен Аффлек собственноручно "убил" отношения с Лопес

Как утверждают анонимные источники, звезды действительно искренне любят друг друга, однако даже любовь не смогла спасти их брак.

Прежде всего, отношения пары разрушили своенравный характер Бена Аффлека и постоянные перепады настроения, которые он смог контролировать.

Кстати, его странное поведение и недовольное выражение лица постоянно обсуждали пользователи сети, которые даже придумывали версии о том, что актер просто несчастлив в браке с певицей.

Правда в том, что было много любви, но также, к сожалению, стали очевидными постоянные перепады настроения Бена, которые он не мог скрыть от прессы, как бы он ни старался, — отмечают инсайдеры.

Фото: facebook.com/jenniferlopez

Джей Ло не смогла повлиять на Аффлека

Странное поведение и эмоциональная нестабильность актера постоянно портили настроение Дженнифер Лопес.

Сначала она пыталась решить эту проблему, однако впоследствии осознала, что просто бессильна.

В один момент, по словам источников, Бен мог превратиться из веселого человека в злого и неприветливого мужчину. Пара долгое время боролась за сохранение брака, но перепады настроения у артиста разрушили его до основания.

Как уже упоминалось ранее, 20 августа, во вторую годовщину свадьбы, Лопес подала на развод с Аффлеком.

Что важно понимать, общих детей у них нет, однако Джей Ло все еще уделяет много внимания детям Бена Аффлека от его бывшей жены Дженнифер Гарнер.

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