Почему на самом деле Дженнифер Лопес рассталась с Беном Аффлеком — данные инсайдеров

Журналистам наконец-то удалось узнать, кто разрушил отношения одной из самых красивых пар Голливуда и подтолкнул певицу Джей Ло к разводу со своим любимым — актером Беном Аффлеком.
Главные тезисы
- Звездную пару Дженнифер Лопес и Бена Аффлека разлучил своенравный характер актера и постоянные перепады настроения, которые он не мог контролировать.
- Хотя между звездами были сильные чувства, эмоциональная нестабильность Бена Аффлека быстро портила их отношения.
- Дженнифер Лопес пыталась повлиять на поведение своего возлюбленного, но оказалась бессильной.
Бен Аффлек собственноручно "убил" отношения с Лопес
Как утверждают анонимные источники, звезды действительно искренне любят друг друга, однако даже любовь не смогла спасти их брак.
Прежде всего, отношения пары разрушили своенравный характер Бена Аффлека и постоянные перепады настроения, которые он смог контролировать.
Кстати, его странное поведение и недовольное выражение лица постоянно обсуждали пользователи сети, которые даже придумывали версии о том, что актер просто несчастлив в браке с певицей.
Джей Ло не смогла повлиять на Аффлека
Странное поведение и эмоциональная нестабильность актера постоянно портили настроение Дженнифер Лопес.
Сначала она пыталась решить эту проблему, однако впоследствии осознала, что просто бессильна.
Как уже упоминалось ранее, 20 августа, во вторую годовщину свадьбы, Лопес подала на развод с Аффлеком.
Что важно понимать, общих детей у них нет, однако Джей Ло все еще уделяет много внимания детям Бена Аффлека от его бывшей жены Дженнифер Гарнер.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-