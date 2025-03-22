Дженніфер Лопес відкрита до нових стосунків — яким попзірка бачить майбутнього обранця

Всесвітньо відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка офіційно розлучилася з оскароносним актором Беном Аффлеком, розповіла, з яким би чоловіком хотіла б побудувати нові стосунки. Артистка зізналася, що вже готова до нових романів та пояснила, яким повинен бути її майбутній обранець.

Джей Ло відкрита до нових романів

Аффлек та Лопес офіційно розлучилися у січні цього року, хоча чутки про розрив пари поширилися вперше ще у квітні минулого року. Попри те, що пройшло небагато часу після розставання, знаменитість заявила, що вже відкрита до нових стосунків. Водночас вона має певні критерії у виборі чоловіків.

Після шлюбу з відомим актором Джей Ло більше не хоче зустрічатися з публічними чоловіками. Для неї важливо, аби майбутній коханий не був публічним.

Цього разу Дженніфер розглядає можливість зустрічатися з кимось, хто не перебуває у полі зору громадськості, але вона не обмежує себе якимось певним типом. У її житті багато всього, їй потрібен чоловік, який зможе з усім цим впоратися і при цьому любитиме її, – розповіли інсайдери.

Джей Ло

Крім того, вони додали, що для Лопес важливо, аби чоловік ставив її на перше місце та адекватно ставився до її популярності, аби він не влаштовував скандалів через ревнощі.

Точно невідомо, що саме стало причиною її розлучення з Аффлеком. Однак, розповідаючи про критерії співачки, інсайдери натякнули, що Бен недостатньо цінував колишню та ревнував її до роботи. Поширити

До слова, артисти одружилися в липні 2022 року, проте вже влітку 2024-го оголосили про розлучення. Спільних дітей у колишнього подружжя немає. Від попереднього шлюбу з Дженніфер Гарнер в актора є двоє доньок та син. Тим часом Лопес виховує двох дітей – сина Макса та доньку Емму – від співака Марка Ентоні.