Дженніфер Лопес розкрила причину своїх невдач у коханні

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відверто зізналася, що її щирі почуття до партнерів не змогли врятувати жодні зі стосунків. Вся річ у тім, що чоловіки, в яких закохувалася зірка, дуже часто кардинально змінювалися й ставали іншими людьми.

Лопес розповіла про свій біль

Неочікувано для всіх співачка заговорила по свій невдалий досвід під час концерту в Абу-Дабі.

Що важливо розуміти, її заяви пролунали після розриву з колишнім чоловіком Беном Аффлеком, який вона офіційно не коментувала.

Зірка відверто зізналася, що завжди довіряла чоловікам, яких кохала, але з часом вони змінювалися до невпізнання.

За словами Лопес, більшість її стосунків починалися ідеально: квіти, подарунки, побачення, захват.

І все так райдужно й сонячно. Але потім щось відбувається. Я не знаю, що це. Але вони перестають тебе втішати і підтримувати. Вони можуть почати брехати тобі. Знаєте, вони наче стають жадібними, в один момент вони розвертаються на 180 градусів і перетворюються на іншу людину. Я зіткнулася з кількома такими, — розповіла Лопес Поширити

На переконання зірки, вкрай важливо знати, коли потрібно тікати з таких стосунків, щоб зберегти себе від болю.