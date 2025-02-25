Дженніфер Лопес розкрила причину своїх невдач у коханні

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відверто зізналася, що її щирі почуття до партнерів не змогли врятувати жодні зі стосунків. Вся річ у тім, що чоловіки, в яких закохувалася зірка, дуже часто кардинально змінювалися й ставали іншими людьми.
Головні тези:
- Дженніфер Лопес розповіла, що часті зміни у поведінці партнерів призводили до невдач у її стосунках.
- Зірка радить вчасно тікати від людей, які роблять вас нещасними.
Лопес розповіла про свій біль
Неочікувано для всіх співачка заговорила по свій невдалий досвід під час концерту в Абу-Дабі.
Що важливо розуміти, її заяви пролунали після розриву з колишнім чоловіком Беном Аффлеком, який вона офіційно не коментувала.
Зірка відверто зізналася, що завжди довіряла чоловікам, яких кохала, але з часом вони змінювалися до невпізнання.
За словами Лопес, більшість її стосунків починалися ідеально: квіти, подарунки, побачення, захват.
На переконання зірки, вкрай важливо знати, коли потрібно тікати з таких стосунків, щоб зберегти себе від болю.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-