Образив всіх латиноамериканців США. Дженніфер Лопес обурилася виступом Трампа

Відома американська співачка Дженніфер Лопес, яка публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на президентських виборах в США, дорікнула Дональду Трампу за образу латиноамериканців у його передвиборчій кампанії.
Головні тези:
- Дженніфер Лопес висловила обурення образами латиноамериканців у виступі Дональда Трампа.
- Зірка підтримала кандидатуру Камали Гарріс на президентських виборах в США.
- Дженніфер Лопес закликала не стримувати емоції та боротися за свої права на передвиборчому мітингу у Лас-Вегасі.
- За словами представників штабу Трампа, висміювання латиноамериканців не відображає поглядів самого політика чи його команди.
Лопес “пройшлася” по Трампу через образу латиноамериканців США
Зірка наголосила, що кампанія політика образила "кожного латиноамериканця в цій країні" своїм мітингом у Медісон-сквер-гарден. Тоді Трамп висміяв Пуерто-Рико і назвав його "плавучим островом сміття". Та Лопес, батьки якої там народилися, не змогла промовчати.
Лопес також наголосила, що не варто стримувати емоцій, а потрібно продовжувати боротися за свої права.
До слова, штаб Трампа відреагував на заяву співачки. Представники політика наголосила, що "жарт не відображає погляди самого Дональда Трампа чи штабу".
Зірки підтримують Камалу Гарріс
Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада.
Кандидатуру Камали Гарріс вже підтримало чимало зірок: співачки Тейлор Свіфт та Біллі Айліш, експрезидент США Барак Обама, репер Емінем, актори Леонардо Ді Капріо та Сара Джессіка Паркер.
Раніше це зробила також співачка Бейонсе, яка публічно підтримала Камалу Гарріс.
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