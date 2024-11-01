Образив всіх латиноамериканців США. Дженніфер Лопес обурилася виступом Трампа
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Образив всіх латиноамериканців США. Дженніфер Лопес обурилася виступом Трампа

Лопес
Джерело:  CNN

Відома американська співачка Дженніфер Лопес, яка публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на президентських виборах в США, дорікнула Дональду Трампу за образу латиноамериканців у його передвиборчій кампанії. 

Головні тези:

  • Дженніфер Лопес висловила обурення образами латиноамериканців у виступі Дональда Трампа.
  • Зірка підтримала кандидатуру Камали Гарріс на президентських виборах в США.
  • Дженніфер Лопес закликала не стримувати емоції та боротися за свої права на передвиборчому мітингу у Лас-Вегасі.
  • За словами представників штабу Трампа, висміювання латиноамериканців не відображає поглядів самого політика чи його команди.

Лопес “пройшлася” по Трампу через образу латиноамериканців США

Зірка наголосила, що кампанія політика образила "кожного латиноамериканця в цій країні" своїм мітингом у Медісон-сквер-гарден. Тоді Трамп висміяв Пуерто-Рико і назвав його "плавучим островом сміття". Та Лопес, батьки якої там народилися, не змогла промовчати.

У Медісон-сквер-гарден він нагадав нам, хто він насправді і що він реально відчуває... Того дня були ображені не лише пуерториканці, а кожен латиноамериканець у цій країні, кожна порядна людина. Це і наша країна теж, — заявила Лопес під час передвиборчого мітингу Камали Харріс у Лас-Вегасі.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес

Американська співачка

Лопес також наголосила, що не варто стримувати емоцій, а потрібно продовжувати боротися за свої права.

Знаєте що? Ми маємо бути емоційними. Ми маємо бути засмучені. Ми повинні бути обурені. Наш біль має значення. Ми маємо значення. У жінок є можливість змінити перебіг цих виборів.

До слова, штаб Трампа відреагував на заяву співачки. Представники політика наголосила, що "жарт не відображає погляди самого Дональда Трампа чи штабу".

Зірки підтримують Камалу Гарріс

Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада.

Кандидатуру Камали Гарріс вже підтримало чимало зірок: співачки Тейлор Свіфт та Біллі Айліш, експрезидент США Барак Обама, репер Емінем, актори Леонардо Ді Капріо та Сара Джессіка Паркер.

Раніше це зробила також співачка Бейонсе, яка публічно підтримала Камалу Гарріс.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек ухвалили фінальне рішення на тлі чуток про розрив
Лопес та Аффлек
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Чому насправді Дженніфер Лопес розлучилася з Беном Аффлеком — дані інсайдерів
Дженіффер Лопес
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дженніфер Лопес та Бена Аффлека знову помітили разом ― відео
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?