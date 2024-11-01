Образив всіх латиноамериканців США. Дженніфер Лопес обурилася виступом Трампа

Відома американська співачка Дженніфер Лопес, яка публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на президентських виборах в США, дорікнула Дональду Трампу за образу латиноамериканців у його передвиборчій кампанії.

Лопес “пройшлася” по Трампу через образу латиноамериканців США

Зірка наголосила, що кампанія політика образила "кожного латиноамериканця в цій країні" своїм мітингом у Медісон-сквер-гарден. Тоді Трамп висміяв Пуерто-Рико і назвав його "плавучим островом сміття". Та Лопес, батьки якої там народилися, не змогла промовчати.

У Медісон-сквер-гарден він нагадав нам, хто він насправді і що він реально відчуває... Того дня були ображені не лише пуерториканці, а кожен латиноамериканець у цій країні, кожна порядна людина. Це і наша країна теж, — заявила Лопес під час передвиборчого мітингу Камали Харріс у Лас-Вегасі. Дженніфер Лопес Американська співачка

Лопес також наголосила, що не варто стримувати емоцій, а потрібно продовжувати боротися за свої права.

Знаєте що? Ми маємо бути емоційними. Ми маємо бути засмучені. Ми повинні бути обурені. Наш біль має значення. Ми маємо значення. У жінок є можливість змінити перебіг цих виборів. Поширити

До слова, штаб Трампа відреагував на заяву співачки. Представники політика наголосила, що "жарт не відображає погляди самого Дональда Трампа чи штабу".

Зірки підтримують Камалу Гарріс

Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада.

Кандидатуру Камали Гарріс вже підтримало чимало зірок: співачки Тейлор Свіфт та Біллі Айліш, експрезидент США Барак Обама, репер Емінем, актори Леонардо Ді Капріо та Сара Джессіка Паркер.

Раніше це зробила також співачка Бейонсе, яка публічно підтримала Камалу Гарріс.