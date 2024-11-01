Обидел всех латиноамериканцев США. Дженнифер Лопес возмутилась выступлением Трампа
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Обидел всех латиноамериканцев США. Дженнифер Лопес возмутилась выступлением Трампа

Джей Ло
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Источник:  CNN

Известная американская певица Дженнифер Лопес, публично поддержавшая кандидатуру Камалы Гаррис на президентских выборах в США, упрекнула Дональда Трампа за оскорбление латиноамериканцев в его предвыборной кампании.

Главные тезисы

  • Дженнифер Лопес обвинила Трампа в оскорблении латиноамериканцев в предвыборной кампании.
  • Звезда выразила поддержку Камале Гаррис на президентских выборах в США.
  • Лопес призвала бороться за права и не сдерживать эмоции на предвыборных митингах.
  • Представители штаба Трампа заявили, что высмеивание латиноамериканцев не отражает взглядов политика и его команды.
  • Звезды, включая Лопес, поддерживают кандидатуру Камалы Гаррис, считая ее важной на президентских выборах в США.

Лопес "прошлась" по Трампу из-за оскорбления латиноамериканцев США

Звезда подчеркнула, что кампания политика оскорбила "каждого латиноамериканца в этой стране" своим митингом в Мэдисон-сквер-гардене. Тогда Трамп высмеял Пуэрто-Рико и назвал его "плавучим островом мусора". Но Лопес, родители которой там родились, не смогла промолчать.

В Мэдисон-сквер-гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он реально чувствует... В тот день были обижены не только пуэрториканцы, но и каждый латиноамериканец в этой стране, каждый порядочный человек. Это и наша страна тоже, — заявила Лопес во время предвыборного митинга Камалы Харрис в Лас-Вегасе.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Американская певица

Лопес также подчеркнула, что не стоит сдерживать эмоции, а нужно продолжать бороться за свои права.

Знаете что? Мы должны быть эмоциональными. Мы должны быть огорчены. Мы должны быть возмущены. Наша боль имеет значение. Мы имеем значение. У женщин есть возможность изменить эти выборы.

К слову, штаб Трампа отреагировал на заявление певицы. Представители политика подчеркнула, что "шутка не отражает взгляды самого Дональда Трампа или штаба".

Звезды поддерживают Камалу Гаррис

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Кандидатуру Камалы Гаррис уже поддержало немало звезд: певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, экспрезидент США Барак Обама, рэпер Эминем, актеры Леонардо Ди Каприо и Сара Джессика Паркер.

Ранее это сделала также певица Бейонсе, публично поддержавшая Камалу Гаррис.

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