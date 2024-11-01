Обидел всех латиноамериканцев США. Дженнифер Лопес возмутилась выступлением Трампа

Известная американская певица Дженнифер Лопес, публично поддержавшая кандидатуру Камалы Гаррис на президентских выборах в США, упрекнула Дональда Трампа за оскорбление латиноамериканцев в его предвыборной кампании.
Главные тезисы
- Дженнифер Лопес обвинила Трампа в оскорблении латиноамериканцев в предвыборной кампании.
- Звезда выразила поддержку Камале Гаррис на президентских выборах в США.
- Лопес призвала бороться за права и не сдерживать эмоции на предвыборных митингах.
- Представители штаба Трампа заявили, что высмеивание латиноамериканцев не отражает взглядов политика и его команды.
- Звезды, включая Лопес, поддерживают кандидатуру Камалы Гаррис, считая ее важной на президентских выборах в США.
Лопес "прошлась" по Трампу из-за оскорбления латиноамериканцев США
Звезда подчеркнула, что кампания политика оскорбила "каждого латиноамериканца в этой стране" своим митингом в Мэдисон-сквер-гардене. Тогда Трамп высмеял Пуэрто-Рико и назвал его "плавучим островом мусора". Но Лопес, родители которой там родились, не смогла промолчать.
Лопес также подчеркнула, что не стоит сдерживать эмоции, а нужно продолжать бороться за свои права.
К слову, штаб Трампа отреагировал на заявление певицы. Представители политика подчеркнула, что "шутка не отражает взгляды самого Дональда Трампа или штаба".
Звезды поддерживают Камалу Гаррис
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Кандидатуру Камалы Гаррис уже поддержало немало звезд: певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, экспрезидент США Барак Обама, рэпер Эминем, актеры Леонардо Ди Каприо и Сара Джессика Паркер.
Ранее это сделала также певица Бейонсе, публично поддержавшая Камалу Гаррис.
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