Обидел всех латиноамериканцев США. Дженнифер Лопес возмутилась выступлением Трампа

Известная американская певица Дженнифер Лопес, публично поддержавшая кандидатуру Камалы Гаррис на президентских выборах в США, упрекнула Дональда Трампа за оскорбление латиноамериканцев в его предвыборной кампании.

Лопес "прошлась" по Трампу из-за оскорбления латиноамериканцев США

Звезда подчеркнула, что кампания политика оскорбила "каждого латиноамериканца в этой стране" своим митингом в Мэдисон-сквер-гардене. Тогда Трамп высмеял Пуэрто-Рико и назвал его "плавучим островом мусора". Но Лопес, родители которой там родились, не смогла промолчать.

В Мэдисон-сквер-гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он реально чувствует... В тот день были обижены не только пуэрториканцы, но и каждый латиноамериканец в этой стране, каждый порядочный человек. Это и наша страна тоже, — заявила Лопес во время предвыборного митинга Камалы Харрис в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес Американская певица

Лопес также подчеркнула, что не стоит сдерживать эмоции, а нужно продолжать бороться за свои права.

Знаете что? Мы должны быть эмоциональными. Мы должны быть огорчены. Мы должны быть возмущены. Наша боль имеет значение. Мы имеем значение. У женщин есть возможность изменить эти выборы. Поделиться

К слову, штаб Трампа отреагировал на заявление певицы. Представители политика подчеркнула, что "шутка не отражает взгляды самого Дональда Трампа или штаба".

Звезды поддерживают Камалу Гаррис

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Кандидатуру Камалы Гаррис уже поддержало немало звезд: певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, экспрезидент США Барак Обама, рэпер Эминем, актеры Леонардо Ди Каприо и Сара Джессика Паркер.

Ранее это сделала также певица Бейонсе, публично поддержавшая Камалу Гаррис.