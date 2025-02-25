Дженнифер Лопес раскрыла причину своих неудач в любви

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес откровенно призналась, что ее искренние чувства к партнерам не смогли спасти ни одни из отношений. Все дело в том, что мужчины, в которых влюблялась звезда, очень часто кардинально менялись и становились другими людьми.

Лопес рассказала о своей боли

Неожиданно для всех певица заговорила о своем неудачном опыте во время концерта в Абу-Даби.

Что важно понимать, ее заявления прозвучали после разрыва с бывшим супругом Беном Аффлеком, который она официально не комментировала.

Звезда откровенно призналась, что всегда доверяла мужчинам, которых любила, но со временем они менялись до неузнаваемости.

По словам Лопес, большинство ее отношений начиналось идеально: цветы, подарки, свидания, восторг.

И все так радужно и солнечно. Но потом что-то происходит. Я не знаю, что это. Но они перестают тебя утешать и поддерживать. Они могут начать врать тебе. Знаете, они становятся жадными, в один момент они разворачиваются на 180 градусов и превращаются в другого человека. Я столкнулась с несколькими такими, — рассказала Лопес Поделиться

По мнению звезды, крайне важно знать, когда нужно бежать из таких отношений, чтобы уберечь себя от боли.