Дженнифер Лопес заметили в объятиях бывшего — фото

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снова удивила своих поклонников. Не так давно она рассталась с коллегой по экрану Беном Аффлеком, однако 6 октября снова оказалась в его объятиях, да еще и на публике.
Главные тезисы
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек объединились ради работы над общим проектом.
- Они пока официально не подтверждали возобновление своих отношений.
Джей Ло и Аффлек снова вместе?
Редакция издания People обратила внимание на то, бывшая голливудская пара посетила премьеру фильма "Поцелуй женщины-паука".
Что важно понимать, именно в этой ленте Дженнифер Лопес сыграла главную роль, а ее бывший муж стал продюсером.
Фанаты не смогли проигнорировать тот факт, что во время мероприятия экс-пара постоянно активно общалась и позировала вместе на камеры.
Более того, на отдельных фотографиях заметно, как Бен Аффлек что-то шепчет на ухо Джей Ло и нежно обнимает ее.
Как уже упоминалось ранее, в 2022 году они официально стали мужем и женой.
Однако прошло 2 года, и звезды решили расстаться из-за якобы "непримиримых разногласий".
