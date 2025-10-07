Дженнифер Лопес заметили в объятиях бывшего — фото

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снова удивила своих поклонников. Не так давно она рассталась с коллегой по экрану Беном Аффлеком, однако 6 октября снова оказалась в его объятиях, да еще и на публике.

Джей Ло и Аффлек снова вместе?

Редакция издания People обратила внимание на то, бывшая голливудская пара посетила премьеру фильма "Поцелуй женщины-паука".

Что важно понимать, именно в этой ленте Дженнифер Лопес сыграла главную роль, а ее бывший муж стал продюсером.

Фанаты не смогли проигнорировать тот факт, что во время мероприятия экс-пара постоянно активно общалась и позировала вместе на камеры.

Более того, на отдельных фотографиях заметно, как Бен Аффлек что-то шепчет на ухо Джей Ло и нежно обнимает ее.

Поклонники сразу допустили, что между Лопес и Аффлеком до сих пор есть чувства. А другие говорят, что они специально решили появиться вместе, чтобы привлечь внимание к новому фильму. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в 2022 году они официально стали мужем и женой.

Однако прошло 2 года, и звезды решили расстаться из-за якобы "непримиримых разногласий".