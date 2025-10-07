Дженнифер Лопес заметили в объятиях бывшего — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дженнифер Лопес заметили в объятиях бывшего — фото

Джей Ло и Аффлек снова вместе?
Читати українською
Источник:  People

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снова удивила своих поклонников. Не так давно она рассталась с коллегой по экрану Беном Аффлеком, однако 6 октября снова оказалась в его объятиях, да еще и на публике.

Главные тезисы

  • Дженнифер Лопес и Бен Аффлек объединились ради работы над общим проектом.
  • Они пока официально не подтверждали возобновление своих отношений.

Джей Ло и Аффлек снова вместе?

Редакция издания People обратила внимание на то, бывшая голливудская пара посетила премьеру фильма "Поцелуй женщины-паука".

Что важно понимать, именно в этой ленте Дженнифер Лопес сыграла главную роль, а ее бывший муж стал продюсером.

Фанаты не смогли проигнорировать тот факт, что во время мероприятия экс-пара постоянно активно общалась и позировала вместе на камеры.

Более того, на отдельных фотографиях заметно, как Бен Аффлек что-то шепчет на ухо Джей Ло и нежно обнимает ее.

Поклонники сразу допустили, что между Лопес и Аффлеком до сих пор есть чувства. А другие говорят, что они специально решили появиться вместе, чтобы привлечь внимание к новому фильму.

Как уже упоминалось ранее, в 2022 году они официально стали мужем и женой.

Однако прошло 2 года, и звезды решили расстаться из-за якобы "непримиримых разногласий".

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дженнифер Лопес раскрыла причину своих неудач в любви
Лопес рассказала о своей боли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дженнифер Лопес открыта к новым отношениям — каким поп-звезда видит будущего избранника
Лопес

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?