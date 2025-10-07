Дженніфер Лопес помітили в обіймах колишнього — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Дженніфер Лопес помітили в обіймах колишнього — фото

Лопес
Джерело:  People

Відома голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес знову здивувала своїх шанувальників. Не так давно вона розлучилася з колегою по екрану Беном Аффлеком, однак 6 жовтня знову опинилася в його обіймах та ще й на публіці.

Головні тези:

  • Дженніфер Лопес та Бен Аффлек об'єдналися заради роботи над спільним проєктом.
  • Вони поки офіційно не підтверджували відновлення своїх стосунків.

Джей Ло та Аффлек знову разом?

Редакція видання People звернула увагу на те, колишня голлівудська пара завітала на прем'єру фільму "Поцілунок жінки-павука".

Що важливо розуміти, саме у цій стрічці Дженніфер Лопес зіграла головну роль, а її колишній чоловік став продюсером.

Фанати не змогли проігнорувати той факт, що під час заходу експара постійно активно спілкувалася та позувала разом на камери.

Ба більше, на окремих світлинах помітно, як Бен Аффлек щось шепоче на вухо Джей Ло та ніжно обіймає її.

Прихильники одразу припустили, що між Лопес та Аффлеком досі є почуття. Та інші подейкують, що вони спеціально вирішили з'явитися разом, аби привернути увагу до нового фільму.

Як уже згадувалося раніше, у 2022 році вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Однак минуло 2 роки, й зірки вирішили розлучитися через нібито "непримиренні розбіжності".

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дженніфер Лопес розкрила причину своїх невдач у коханні
Дженніфер Лопес
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дженніфер Лопес відкрита до нових стосунків — яким попзірка бачить майбутнього обранця
Лопес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?