Дженніфер Лопес помітили в обіймах колишнього — фото

Відома голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес знову здивувала своїх шанувальників. Не так давно вона розлучилася з колегою по екрану Беном Аффлеком, однак 6 жовтня знову опинилася в його обіймах та ще й на публіці.

Джей Ло та Аффлек знову разом?

Редакція видання People звернула увагу на те, колишня голлівудська пара завітала на прем'єру фільму "Поцілунок жінки-павука".

Що важливо розуміти, саме у цій стрічці Дженніфер Лопес зіграла головну роль, а її колишній чоловік став продюсером.

Фанати не змогли проігнорувати той факт, що під час заходу експара постійно активно спілкувалася та позувала разом на камери.

Ба більше, на окремих світлинах помітно, як Бен Аффлек щось шепоче на вухо Джей Ло та ніжно обіймає її.

Прихильники одразу припустили, що між Лопес та Аффлеком досі є почуття. Та інші подейкують, що вони спеціально вирішили з'явитися разом, аби привернути увагу до нового фільму. Поширити

Як уже згадувалося раніше, у 2022 році вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Однак минуло 2 роки, й зірки вирішили розлучитися через нібито "непримиренні розбіжності".