Ексчоловік Дженніфер Лопес звинуватив її у зрадах та брехні
Ексчоловік Дженніфер Лопес звинуватив її у зрадах та брехні

Лопес
Джерело:  online.ua

Перший чоловік американської співачки і акторки Дженніфер Лопес емоційно відреагував на нещодавні скарги зірки. Артистка почала стверджувати, що "ніколи не була по-справжньому коханою", оскільки її колишні партнери "не були здатні на це". 51-річний актор Охані Ноа вирішив озвучити свою точку зору.

Головні тези:

  • Ексчоловік зірки стверджує, що її не хвилюють почуття інших людей.
  • Він також закликав Джей Ло нарешті розповісти правду.

Ноа звинувачує Лопес у брехні

Варто зазначити, що актор був одружений із Джей Ло менш ніж рік у 1990-х.

Однак у нього залишилося багато негативних спогадів про стосунки зі співачкою.

За словами самого Ноа, він був "чесним, вірним і турботливим" чоловіком, який навіть переїхав до іншого штату, щоб підтримати дружину:

Припини принижувати нас і виставляти себе жертвою. Проблема не в нас. Не в мені. Проблема — у тобі. Це ти не могла втримати себе в руках... Я ніколи не зраджував, не брехав і не поводився погано. Я був добрий до тебе. Занадто добрий, — стверджує актор.

Він також запевняє, що Джей Ло обрала славу й гроші замість стосунків, збрехала й зрадила його.

Ноа вимагає у своєї колишньої дружини зізнатися, як все відбувалося насправді.

Актор додав, що Дженніфер благала зберегти їхній шлюб, щоб уникнути руйнування власної репутації у пресі.

Ти хотіла продовжувати брехати й зраджувати. Я не міг більше терпіти. Тому я пішов, тому я розлучився з тобою, — заявив Ноа.

