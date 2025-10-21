Ексчоловік Дженніфер Лопес звинуватив її у зрадах та брехні

Перший чоловік американської співачки і акторки Дженніфер Лопес емоційно відреагував на нещодавні скарги зірки. Артистка почала стверджувати, що "ніколи не була по-справжньому коханою", оскільки її колишні партнери "не були здатні на це". 51-річний актор Охані Ноа вирішив озвучити свою точку зору.
Головні тези:
- Ексчоловік зірки стверджує, що її не хвилюють почуття інших людей.
- Він також закликав Джей Ло нарешті розповісти правду.
Ноа звинувачує Лопес у брехні
Варто зазначити, що актор був одружений із Джей Ло менш ніж рік у 1990-х.
Однак у нього залишилося багато негативних спогадів про стосунки зі співачкою.
За словами самого Ноа, він був "чесним, вірним і турботливим" чоловіком, який навіть переїхав до іншого штату, щоб підтримати дружину:
Він також запевняє, що Джей Ло обрала славу й гроші замість стосунків, збрехала й зрадила його.
Ноа вимагає у своєї колишньої дружини зізнатися, як все відбувалося насправді.
Актор додав, що Дженніфер благала зберегти їхній шлюб, щоб уникнути руйнування власної репутації у пресі.
