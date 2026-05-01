"Офисный роман" с Дженнифер Лопес — трейлер и детали сюжета

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес присоединилась к новому проекту Netflix – на этот раз звезде досталась главная роль в фильме "Офисный роман".

"Офисный роман" — почему стоит посмотреть этот фильм

Официальный трейлер новой романтической комедии “Офисный роман” (Office Romance) уже активно обсуждают пользователи сети.

Такой шквал внимания уже на старте новинка получила благодаря звездному актерскому касту:

Дженнифер Лопес ("Если свекровь — монстр", "Свадебный переполох");

Бретт Голдштейн ("Тед Лассо", "Тор: Любовь и гром").

Романтическая комедия, которая угрожает карьере… но риск того стоит, — именно так лаконично прокомментировала новинку команда Netflix.

По словам создателей, эта история расскажет зрителям о запретной любви и людях, привыкших слушать свой ум, а не сердце — но на этот раз все изменится.

Джей Ло досталась роль принципиального руководителя компании, а Голдштейну — ее нового сотрудника.

Несмотря на то, что главные герои сразу испытают тягу друг к другу, они еще долго будут бороться с собственными чувствами.