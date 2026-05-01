"Офісний роман" з Дженніфер Лопес — трейлер та деталі сюжету

Всесвітньо відома співачка та акторка Дженніфер Лопес приєдналася до нового проєкту Netflix — цього разу зірці дісталася головна роль у фільмі "Офісний роман".

"Офісний роман" — чому варто подивитися цей фільм

Офіційний трейлер нової романтичної комедії "Офісний роман" (Office Romance) уже активно обговорюють користувачі мережі.

Такий шквал уваги вже на старті новинка отримала завдяки зірковому акторському касту:

Дженніфер Лопес ("Якщо свекруха — монстр", "Весільний переполох");

Бретт Ґолдштейн ("Тед Лассо", "Тор: Кохання і грім").

Романтична комедія, що загрожує кар'єрі… але ризик того вартий, — саме так лаконічно прокоментувала новинку команда Netflix.

За словами творців, ця історія розповість глядачам про заборонене кохання та людей, які звикли слухати свій розум, а не серце — цього разу все зміниться.

Джей Ло дісталася роль принципової очільниці компанії, а Ґолдштейну — її нового співробітника.

Попри те, що головні герої одразу відчують потяг одне до одного, ще тривалий час вони будуть боротися з власними почуттями.