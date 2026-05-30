Донька Дженніфер Лопес здійснила камінг-аут

Донька відомої співачки та акторки Дженніфер Лопес — Емма — тепер ідентифікує себе як трансгендерний чоловік. На цьому тлі вона вирішила змінити своє ім'я.

Журналісти звертають увагу на те, що 18-річна Емма тепер називає себе Оскаром.

Що важливо розуміти, ще не так давно донька зірки використовувала займенники "вони/їх" як небінарна особистість.

Однак нещодавно щось змінилося, і тепер вона ідентифікує себе як трансгендерний чоловік.

Варто також зазначити, що нове ім'я вже було вказано у документах старшої школи, де здобувала освіту донька Джей Ло.

Не так давно Дженніфер Лопес вітала своїх дітей-двійнят від співака Марка Ентоні з днем народження та показувала архівні фото з ними.

У лютому 2026 року артистка публічно звернулася до Емми та Макса:

Ви народилися посеред ночі, під час найбільшої і найпрекраснішої снігової бурі, яку Нью-Йорк бачив за останні роки! Я пам'ятаю, як їхала в машині і дивилася у вікно, де все блищало і було вкрите білим покривалом тієї ночі, тримаючи вас обох у своєму животі в останні хвилини перед народженням. Моє життя змінилося назавжди. Я не можу повірити, що ви вже дорослі… — ділилася своїми емоціями Джей Ло. Поширити