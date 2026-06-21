Святослав Вакарчук показал редкое фото сына и дочери

Как выглядят дети Святослава Вакарчука — фото

По словам музыканта, он никогда не думал, что у него будут самые лучшие дни на Земле.

Вот когда они прекрасные просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Ивана и Соломийки… Родившись с разницей в год и два дня, они празднуют их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово "вместе" — это о них, — рассказал Святослав Вакарчук. Поделиться

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Более того, певец выразил благодарность маме малышей и своей любимой — продюсерке Евгении Яцуте: