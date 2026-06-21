Святослав Вакарчук показал редкое фото сына и дочери
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Святослав Вакарчук показал редкое фото сына и дочери

Вакарчук
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Источник:  online.ua

Фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил порадовать своих поклонников яркой фотографией в День отца. Музыкант опубликовал фото заметно подросших детей – сына Ивана и дочери Соломии.

Главные тезисы

  • Вакарчук откровенно признался, что сейчас он очень счастлив.
  • Музыкант выразил благодарность маме детей и своей любимой.

Как выглядят дети Святослава Вакарчука — фото

По словам музыканта, он никогда не думал, что у него будут самые лучшие дни на Земле.

Вот когда они прекрасные просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Ивана и Соломийки… Родившись с разницей в год и два дня, они празднуют их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово "вместе" — это о них, — рассказал Святослав Вакарчук.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Более того, певец выразил благодарность маме малышей и своей любимой — продюсерке Евгении Яцуте:

Единственное, чего, как папа, я им желаю, чтобы они прожили долгую, счастливую и наполненную светом жизнь. А чего еще может желать отец? Их счастье — мое счастье! А еще я очень благодарен их замечательной маме Жене. И в их дни рождения. И каждый день, — добавил фронтмен украинской группы "Океан Эльзы".

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