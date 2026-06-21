Святослав Вакарчук показал редкое фото сына и дочери

Фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил порадовать своих поклонников яркой фотографией в День отца. Музыкант опубликовал фото заметно подросших детей – сына Ивана и дочери Соломии.
Главные тезисы
- Вакарчук откровенно признался, что сейчас он очень счастлив.
- Музыкант выразил благодарность маме детей и своей любимой.
Как выглядят дети Святослава Вакарчука — фото
По словам музыканта, он никогда не думал, что у него будут самые лучшие дни на Земле.
Более того, певец выразил благодарность маме малышей и своей любимой — продюсерке Евгении Яцуте:
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