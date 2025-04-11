Вакарчук ошеломил песней о начале полномасштабной войны — видео
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Вакарчук ошеломил песней о начале полномасштабной войны — видео

Что известно о новой песне Вакарчука
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Источник:  online.ua

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил щемящую композицию "Лютий не минає" и видеоклип к ней. Она посвящена всем украинцам, которые живут до сих пор в феврале 2022 года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину.

Главные тезисы

  • Новый трек – это неожиданная коллаборация нескольких музыкантов из разных групп.
  • Украинцы делятся своими впечатлениями после премьеры композиции.

Что известно о новой песне Вакарчука

Что важно понимать, "Лютий не минає" — не является частью творческого наследия "Океана Эльзы".

По словам Святослава Вакарчука, это его авторский трек, к созданию которого он привлек нескольких других музыкантов из разных групп.

Артист откровенно признается, что они почти случайно встретились в этом году и "на одном дыхании" создали новую лирическую композицию.

Я написал песню "Лютий не минає" в начале этого года. Но она — о другом, тот самом для нас всех феврале. Возможно, в этой песне каждый найдет что-нибудь свое. Создавая ее, с тихой радостью думал о том, что у меня есть близкие люди, которые помогают в самые печальные, самые темные дни преодолевать все вызовы, — прокомментировал свою новую работу артист.

Как украинцы отреагировали на новую композицию Вакарчука:

  • Сотням тысячам разбитых сердец посвящается. Спасибо, бравоооо!;

  • Как всегда гениально;

  • Невероятно хорошая песня. Каждое слово в самое сердце. Как тонко и чувственно описано состояние каждого из нас. Хочется слушать снова и снова. Спасибо за творчество, Святослав;

  • Все в одной песне: чувства, боли и та-единственная ниточка надежды, которая еще держит на плаву... Как вам это удается? Как будто просто, но точно транслировать человеческие душевные состояния в песне...;

  • Очень хорошая песня, талантливого, поэта, композитора и исполнителя;

  • Трек невероятный!

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