Вакарчук ошеломил песней о начале полномасштабной войны — видео

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил щемящую композицию "Лютий не минає" и видеоклип к ней. Она посвящена всем украинцам, которые живут до сих пор в феврале 2022 года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину.
Главные тезисы
- Новый трек – это неожиданная коллаборация нескольких музыкантов из разных групп.
- Украинцы делятся своими впечатлениями после премьеры композиции.
Что известно о новой песне Вакарчука
Что важно понимать, "Лютий не минає" — не является частью творческого наследия "Океана Эльзы".
По словам Святослава Вакарчука, это его авторский трек, к созданию которого он привлек нескольких других музыкантов из разных групп.
Артист откровенно признается, что они почти случайно встретились в этом году и "на одном дыхании" создали новую лирическую композицию.
Как украинцы отреагировали на новую композицию Вакарчука:
Сотням тысячам разбитых сердец посвящается. Спасибо, бравоооо!;
Как всегда гениально;
Невероятно хорошая песня. Каждое слово в самое сердце. Как тонко и чувственно описано состояние каждого из нас. Хочется слушать снова и снова. Спасибо за творчество, Святослав;
Все в одной песне: чувства, боли и та-единственная ниточка надежды, которая еще держит на плаву... Как вам это удается? Как будто просто, но точно транслировать человеческие душевные состояния в песне...;
Очень хорошая песня, талантливого, поэта, композитора и исполнителя;
Трек невероятный!
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