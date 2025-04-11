Вакарчук ошеломил песней о начале полномасштабной войны — видео

Я написал песню "Лютий не минає" в начале этого года. Но она — о другом, тот самом для нас всех феврале. Возможно, в этой песне каждый найдет что-нибудь свое. Создавая ее, с тихой радостью думал о том, что у меня есть близкие люди, которые помогают в самые печальные, самые темные дни преодолевать все вызовы, — прокомментировал свою новую работу артист.