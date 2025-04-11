Вакарчук приголомшив піснею про початок повномасштабної війни — відео

Я написав пісню "Лютий не минає" на початку цього року. Та вона — про інший, той самий для нас усіх лютий. Можливо, в цій пісні кожен знайде щось своє. Створюючи її, з тихою радістю думав про те, що маю близьких людей, які допомагають у найсумніші, найтемніші дні долати усі виклики, — прокоментував свою нову роботу артист.