Вакарчук приголомшив піснею про початок повномасштабної війни — відео
Категорія
Культура
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Вакарчук приголомшив піснею про початок повномасштабної війни — відео

Вакарчук
Джерело:  online.ua

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив щемливу композицію "Лютий не минає" та відеокліп до неї. Вона присвячена усім українцям, які досі живуть у лютому 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

Головні тези:

  • Новий трек - це несподівана колаборація декількох музикантів з різних гуртів.
  • Українці вже діляться своїми враженнями після прем'єри композиції.

Що відомо про нову пісню Вакарчука

Що важливо розуміти, "Лютий не минає" — не є частиною творчого доробку "Океану Ельзи".

За словами Святослава Вакарчука, це його авторський трек, до створення якого він залучив декількох інших музикантів з різних гуртів.

Артист відверто зізнається, що вони усі майже випадково зустрілися цього року і "на одному диханні" створили нову ліричну композицію.

Я написав пісню "Лютий не минає" на початку цього року. Та вона — про інший, той самий для нас усіх лютий. Можливо, в цій пісні кожен знайде щось своє. Створюючи її, з тихою радістю думав про те, що маю близьких людей, які допомагають у найсумніші, найтемніші дні долати усі виклики, — прокоментував свою нову роботу артист.

Як українці відреагували на нову композицію Вакарчука:

  • Сотням тисячам розбитих сердець присвячується. Дякую, бравоооо!;

  • Як завжди геніально;

  • Неймовірно гарна пісня. Кожне слово в саме серце. Як тонко і чуттєво описано стан кожного з нас. Хочеться слухати знову і знову. Дякую за творчість, Святославе;

  • Усе в одній пісні: почуття, болі і та одна-єдина ниточка надії, що ще тримає на плаву... Як вам це вдається? Так ніби просто, але точно транслювати людські душевні стани у пісні... ;

  • Дуже гарна пісня,талановитого,поета, композитора і виконавця;

  • Трек неймовірний!

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