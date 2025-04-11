Вакарчук приголомшив піснею про початок повномасштабної війни — відео

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив щемливу композицію "Лютий не минає" та відеокліп до неї. Вона присвячена усім українцям, які досі живуть у лютому 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.
Головні тези:
- Новий трек - це несподівана колаборація декількох музикантів з різних гуртів.
- Українці вже діляться своїми враженнями після прем'єри композиції.
Що відомо про нову пісню Вакарчука
Що важливо розуміти, "Лютий не минає" — не є частиною творчого доробку "Океану Ельзи".
За словами Святослава Вакарчука, це його авторський трек, до створення якого він залучив декількох інших музикантів з різних гуртів.
Артист відверто зізнається, що вони усі майже випадково зустрілися цього року і "на одному диханні" створили нову ліричну композицію.
Як українці відреагували на нову композицію Вакарчука:
Сотням тисячам розбитих сердець присвячується. Дякую, бравоооо!;
Як завжди геніально;
Неймовірно гарна пісня. Кожне слово в саме серце. Як тонко і чуттєво описано стан кожного з нас. Хочеться слухати знову і знову. Дякую за творчість, Святославе;
Усе в одній пісні: почуття, болі і та одна-єдина ниточка надії, що ще тримає на плаву... Як вам це вдається? Так ніби просто, але точно транслювати людські душевні стани у пісні... ;
Дуже гарна пісня,талановитого,поета, композитора і виконавця;
Трек неймовірний!
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