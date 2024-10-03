Вакарчук и YAKTAK представили песню "На ночном небе" — видео
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Вакарчук и YAKTAK представили песню "На ночном небе" — видео

Вакарчук
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Источник:  online.ua

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и Ярослав Карпук, более известный под сценическим именем YAKTAK, выпустили песню "На ночном небе", объединяющую "Ночью" и "На небе".

Главные тезисы

  • Премьера песни “На ночном небе” от Святослава Вакарчука и YAKTAK прошла 3 октября.
  • Композиция объединяет песни “Ночью” и “На небе” и стала первой совместной песней музыкантов.
  • Песня “На ночном небе” стала своеобразным символом синергии музыкальных талантов Святослава Вакарчука и YAKTAK.

Вакарчук и YAKTAK представили общую песню

Украинские музыканты Святослав Вакарчук и ЯКТАК 3 октября представили новую премьеру. Композиция "На ночном небе" стала первой совместной песней артистов.

Раньше мы очень часто играли песни ОЭ в компаниях под гитару. Помню, в те моменты я представлял, как когда-нибудь познакомлюсь со Святославом Вакарчуком и, возможно, спою вместе с ним. Этим летом, на Atlas, Святослав был на нашем выступлении, и мы экспромтом спели вместе. Сказать, что я был в шоке – это не сказать ничего, – поделился 19-летний артист.

После этого YAKTAK и Вакарчук решили записать общую песню, чтобы "увековечить эту синергию".

Песня "На ночном небе" объединяет композиции YAKTAK "Ночью" и группы "Океан Эльзы" "На небе".

Что известно о новом альбоме “Океана Эльзы”

Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила долгожданную пластинку "Той день", которая стала первым полноценным альбомом группы за последние 8 лет.

"Той день" — десятый студийный альбом группы, в который вошли 12 композиций, в том числе и песня Мукачево, клип на которую группа презентовала несколько дней назад.

В альбом вошли песни: "Шиле", "Цветные вежи", "Без образ", "Песня песен".

Этот альбом ассоциируется у меня с пробуждением. С возвращением к себе после продолжительных поисков. Альбом не зря во многом похож на раннее творчество группы — он легкий, вдохновляющий и настоящий, — рассказывает фронтмен Святослав Вакарчук.

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