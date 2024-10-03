Вакарчук и YAKTAK представили песню "На ночном небе" — видео

Раньше мы очень часто играли песни ОЭ в компаниях под гитару. Помню, в те моменты я представлял, как когда-нибудь познакомлюсь со Святославом Вакарчуком и, возможно, спою вместе с ним. Этим летом, на Atlas, Святослав был на нашем выступлении, и мы экспромтом спели вместе. Сказать, что я был в шоке – это не сказать ничего, – поделился 19-летний артист.