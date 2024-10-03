Вакарчук и YAKTAK представили песню "На ночном небе" — видео

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и Ярослав Карпук, более известный под сценическим именем YAKTAK, выпустили песню "На ночном небе", объединяющую "Ночью" и "На небе".
Главные тезисы
- Премьера песни “На ночном небе” от Святослава Вакарчука и YAKTAK прошла 3 октября.
- Композиция объединяет песни “Ночью” и “На небе” и стала первой совместной песней музыкантов.
- Песня “На ночном небе” стала своеобразным символом синергии музыкальных талантов Святослава Вакарчука и YAKTAK.
Вакарчук и YAKTAK представили общую песню
Украинские музыканты Святослав Вакарчук и ЯКТАК 3 октября представили новую премьеру. Композиция "На ночном небе" стала первой совместной песней артистов.
После этого YAKTAK и Вакарчук решили записать общую песню, чтобы "увековечить эту синергию".
Песня "На ночном небе" объединяет композиции YAKTAK "Ночью" и группы "Океан Эльзы" "На небе".
Что известно о новом альбоме “Океана Эльзы”
Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила долгожданную пластинку "Той день", которая стала первым полноценным альбомом группы за последние 8 лет.
"Той день" — десятый студийный альбом группы, в который вошли 12 композиций, в том числе и песня Мукачево, клип на которую группа презентовала несколько дней назад.
В альбом вошли песни: "Шиле", "Цветные вежи", "Без образ", "Песня песен".
Этот альбом ассоциируется у меня с пробуждением. С возвращением к себе после продолжительных поисков. Альбом не зря во многом похож на раннее творчество группы — он легкий, вдохновляющий и настоящий, — рассказывает фронтмен Святослав Вакарчук.
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