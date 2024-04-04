По словам лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, он считает ошибкой свое политическое прошлое.

Почему Вакарчук сожалеет о своих политических амбициях

Певец откровенно признался, что больше не хотел бы в своей жизни заниматься политической деятельностью, потому что то, что он делает сейчас, максимально эффективно и полезно.

Более того, артист даже решил извиниться перед украинским народом.

По убеждению Святослава Вакарчука, он не оправдал ожидания голосовавших за него людей.

Лидер "Океана Эльзы" считает, что главная причина заключается в том, что он недооценил уровень надежд людей на конкретную личность в политике.

Думаю, что в одно время совершил большую ошибку… Я не осознавал, что мой подход к политике, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличающуюся от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в который они хотят особенно вложить свои мечты, желания и все остальное. Святослав Вакарчук Лидер "Океана Эльзы"

По словам артиста, из-за этого ему очень болезненно внутри.

Святослав Вакарчук рассказал о своих вступлениях на фронте перед бойцами ВСУ:

Что важно знать о политическом прошлом Святослава Вакарчука

В конце 90-х годов певец активно поддерживал кандидата в президенты Леонида Кучму, а во время Оранжевой революции 2004 года — Виктора Ющенко.

В 2007 году Вакарчук стал нардепом от блока "Наша Украина — Народная самооборона".

В парламенте он был членом Комитета по свободе слова и информации. Однако уже в 2008 году политик подал в отставку.

Также, как известно, певец являлся активным участником Революции Достоинства.

Уже в 2019 году он представил собственную партию "Голос", которая была оппозиционной президентской политической силе "Слуга народа".

Однако уже в 2020 году Святослав Вакарчук заявил, что уходит в отставку с поста народного депутата.