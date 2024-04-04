За словами лідера українського гурту “Океан Ельзи” Святослава Вакарчука, він вважає помилкою своє політичне минуле.

Чому Вакарчук шкодує про свої політичні амбіції

Співак відверто зізнався, що більше не хотів би у своєму житті займатися політичною діяльністю, бо те, що він робить зараз, є максимально ефективним і корисним.

Ба більше, артист навіть вирішив перепросити перед українським народом.

На переконання Святослава Вакарчука, він не виправдав очікування людей, які за нього голосували.

Лідер “Океану Ельзи” вважає, що головна причина це, що він недооцінив рівень сподівань людей на конкретну особистість у політиці.

Думаю, що у свій час зробив велику помилку… Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити й стати тими, ким вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено вкласти свої мрії, бажання і решту. Святослав Вакарчук Лідер “Океану Ельзи”

За словами артистка, за це йому дуже болісно всередині.

Святослав Вакарчук розповів про свої вступи на фронті перед бійцями ЗСУ:

Що важливо знати про політичне минуле Святослава Вакарчука

Наприкінці 90-х років співак активно підтримував кандидата в президенти Леоніда Кучму, а під час Помаранчевої революції 2004 року — Віктора Ющенка.

У 2007 році Вакарчук став нардепом від блоку "Наша Україна — Народна самооборона".

У парламенті він був членом Комітету з питань свободи слова та інформації. Однак вже у 2008 році політик подав у відставку.

Також, як відомо, співак був активним учасником Революції Гідності.

Вже у 2019 році він представив власну партію "Голос", яка була опозиційною до президентської політичної сили "Слуга народу".

Однак уже в 2020 році Святослав Вакарчук заявив, що йде у відставку з посади народного депутата.