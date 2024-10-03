Вакарчук та YAKTAK представили спільну пісню "На нічному небі" — відео

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та Ярослав Карпук, більш відомий під сценічним іменем YAKTAK, випустили пісню "На нічному небі", яка поєднує "Уночі" та "На небі".

Вакарчук та YAKTAK представили спільну пісню

Українські музиканти Святослав Вакарчук та YAKTAK 3 жовтня представили нову премʼєру. Композиція "На нічному небі" стала першою спільною піснею артистів.

Раніше ми дуже часто грали пісні ОЕ в компаніях під гітару. Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на Atlas, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоку — це не сказати нічого, — поділився 19-річний артист. Поширити

Після цього YAKTAK і Вакарчук вирішили записати спільну пісню, щоб "увічнити цю синергію".

Пісня "На нічному небі" поєднує композиції YAKTAK "Уночі" та гурту "Океан Ельзи" "На небі".

Що відомо про новий альбом “Океану Ельзи”

Культовий український рок-гурт "Океан Ельзи" випустив довгоочікувану платівку "Той день", яка стала першим повноцінним альбомом групи за останні 8 років.

"Той день" — десятий студійний альбом групи, до якого увійшли 12 композицій, зокрема і пісня “Мукачево”, кліп на яку гурт презентував кілька днів тому.

До альбому увійшли пісні: "Шіле", "Кольорові вежі", "Без образ", "Пісня пісень".