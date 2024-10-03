Вакарчук та YAKTAK представили спільну пісню "На нічному небі" — відео

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та Ярослав Карпук, більш відомий під сценічним іменем YAKTAK, випустили пісню "На нічному небі", яка поєднує "Уночі" та "На небі".
Головні тези:
- Святослав Вакарчук та YAKTAK представили спільну пісню “На нічному небі”, яка поєднує їхні композиції “Уночі” та “На небі”.
- Прем'єра композиції відбулася 3 жовтня і стала першою спільною піснею музикантів.
Вакарчук та YAKTAK представили спільну пісню
Українські музиканти Святослав Вакарчук та YAKTAK 3 жовтня представили нову премʼєру. Композиція "На нічному небі" стала першою спільною піснею артистів.
Після цього YAKTAK і Вакарчук вирішили записати спільну пісню, щоб "увічнити цю синергію".
Пісня "На нічному небі" поєднує композиції YAKTAK "Уночі" та гурту "Океан Ельзи" "На небі".
Що відомо про новий альбом “Океану Ельзи”
Культовий український рок-гурт "Океан Ельзи" випустив довгоочікувану платівку "Той день", яка стала першим повноцінним альбомом групи за останні 8 років.
"Той день" — десятий студійний альбом групи, до якого увійшли 12 композицій, зокрема і пісня “Мукачево”, кліп на яку гурт презентував кілька днів тому.
До альбому увійшли пісні: "Шіле", "Кольорові вежі", "Без образ", "Пісня пісень".
Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту — він легкий, надихаючий і справжній, — розповідає фронтмен Святослав Вакарчук.
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