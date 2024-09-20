Гурт "Океан Ельзи" представив довгоочікуваний альбом "Той день"
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Гурт "Океан Ельзи" представив довгоочікуваний альбом "Той день"

Океан Ельзи
Джерело:  online.ua

Культовий український рок-гурт "Океан Ельзи" випустив довгоочікувану платівку "Той день", яка стала першим повноцінним альбомом групи за останні 8 років. 

Головні тези:

  • Альбом “Той день” став першим повноцінним випуском від “Океану Ельзи” протягом останніх 8 років.
  • У складі альбому “Той день” — 12 композицій, включаючи пісні “Шіле”, “Кольорові вежі”, “Без образ”, “Пісня пісень”.
  • Альбом асоціюється з пробудженням та поверненням до коріння гурту, нагадуючи про його ранню творчість.
  • Гурт також працює над англомовним альбомом “Lighthouse”, спільний трек з лідером Goo Goo Dolls вже викликав великий інтерес у шанувальників музики.
  • Частина коштів, отриманих від пісні 'Lighthouse', буде передана на фандрайзингову платформу United24 на допомогу.

Що відомо про новий альбом “Океану Ельзи”

"Той день" — десятий студійний альбом групи, до якого увійшли 12 композицій, зокрема і пісня “Мукачево”, кліп на яку гурт презентував кілька днів тому.

До альбому увійшли пісні: "Шіле", "Кольорові вежі", "Без образ", "Пісня пісень".

Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту — він легкий, надихаючий і справжній, — розповідає фронтмен Святослав Вакарчук.

На обкладинці альбому також є відсилка до рідного міста Вакарчука. На ньому зображена стилізована квітка сакури, що є символом пробудження життя.

Музиканти до цього зазначали, що альбом присвячений 30-річчю створення гурту.

Паралельно з новим україномовним альбомом гурт працював над першим в своїй кар'єрі альбомом англійською. Його анонсував на початку цього року Вакарчук.

У профілі ОЕ в соцмережах з'явилася інформація, що він матиме назву Lighthouse та вийде 11 жовтня, напередодні 30-річного ювілею з моменту заснування гурту.

У березні цього року, в день однієї з найбільших російських атак на українські міста, гурт випустив першу пісню з цього альбому — Voices Are Rising.

Що відомо про новий англомовний альбом “Океану Ельзи”

Український рок-гурт "Океан Ельзи" та лідер американського колективу Goo Goo Dolls Джон Ржезнік неочікувано для всіх представили спільний трек Lighthouse.

Пісня увійшла до однойменного альбому українських артистів, презентація якого відбудеться 11 жовтня 2024 року.

За словами фронтмена “ОЕ” Святослава Вакарчука, він дуже вдячний Ржезніку за таку плідну колаборацію.

Музикант також наголосив, що маяк є для нього дуже потужною метафорою.

Як українець, я не міг вигадати кращої метафори, щоб висловити нашу надію на майбутнє, саме тому пісня та альбом мають таку назву, — пояснив Святослав Вакарчук.

Що важливо розуміти, частину коштів, отриману з пісні, передадуть фандрейзинговій платформі United24.

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