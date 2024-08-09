Океан Ельзи та українські артисти подарували нове звучання хіту "Той день" — прем'єра

9 серпня відомий український рок-гурт “Океан Ельзи” здивував своїх фанатів неочікуваною прем'єрою разом з іншими українськими музикантами YAKTAK, KOLA, SHUMEI та Jerry Heil.
Головні тези:
- Пісня “Той день” отримала нове звучання та значення після 24 років з моменту її релізу.
- Артисти співають про довгоочікуваний День перемоги України над російськими загарбниками.
- Колаборація “Океану Ельзи” з іншими талановитими українськими музикантами викликала велике захоплення серед шанувальників.
“Той день”. Що важливе знати про нове значення пісні
Доволі довго гурт натякав на колаборацію з іншими артистами, однак до останнього зберігав інтригу і не розкривав їхні імена.
Як зазначає “ОЕ”, це нова версія пісні “Той день” у спільному виконанні із чотирма молодими, найбільш популярними українськими музикантами — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.
Варто звернути увагу на те, через 24 роки після релізу на культовому альбомі “Янанебібув”, пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення.
Окрім того, наголошується, що 12 жовтня “Океану Ельзи” виповнюється 30 років.
Цей особливий день гурт закликає провести разом з ними на концертах, які відбудуться у столичному Палаці спорту.
Як користувачі мережі відреагували на нову версію пісні “Той день”
Дуже дякую за стару улюблену пісню, яка відродилася у наші тяжкі дні знов!!! Слава Україні!!!
Коли закінчиться війна, якщо доживу, обійму рідних і включу це. Дякую.
Дякую ! Я хочу дожити до цього дня .... моя мрія ....моє бажання ...моя надія .... Наша ПЕРЕМОГА!!!
Це найкраще, що доводилося чути за останній час. В саме️ серце і до мурашок! Дякую.
Консервативно відчуваю серцем, що оригінал рідніший. Проте, колаборація фантастична. Відчувається, як старанно кожен віднісся до цієї легендарної пісні. Дякую усій команді!!!
Коли геній об'єднує талановиту молодь це приречено на шедевр! В саме серце! Браво!
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