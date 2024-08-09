Океан Ельзи та українські артисти подарували нове звучання хіту "Той день" — прем'єра

9 серпня відомий український рок-гурт “Океан Ельзи” здивував своїх фанатів неочікуваною прем'єрою разом з іншими українськими музикантами YAKTAK, KOLA, SHUMEI та Jerry Heil.

“Той день”. Що важливе знати про нове значення пісні

Доволі довго гурт натякав на колаборацію з іншими артистами, однак до останнього зберігав інтригу і не розкривав їхні імена.

Як зазначає “ОЕ”, це нова версія пісні “Той день” у спільному виконанні із чотирма молодими, найбільш популярними українськими музикантами — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

Варто звернути увагу на те, через 24 роки після релізу на культовому альбомі “Янанебібув”, пісня отримала нове звучання, емоцію та, найголовніше, нове значення.

В ній — спільне, одне на всіх бажання та переконання українців — наш Той День обов'язково настане! — наголошує “Океан Ельзи”. Поширити

Окрім того, наголошується, що 12 жовтня “Океану Ельзи” виповнюється 30 років.

Цей особливий день гурт закликає провести разом з ними на концертах, які відбудуться у столичному Палаці спорту.

Як користувачі мережі відреагували на нову версію пісні “Той день”

Дуже дякую за стару улюблену пісню, яка відродилася у наші тяжкі дні знов!!! Слава Україні!!!

Коли закінчиться війна, якщо доживу, обійму рідних і включу це. Дякую.

Дякую ! Я хочу дожити до цього дня .... моя мрія ....моє бажання ...моя надія .... Наша ПЕРЕМОГА!!!

Це найкраще, що доводилося чути за останній час. В саме️ серце і до мурашок! Дякую.

Консервативно відчуваю серцем, що оригінал рідніший. Проте, колаборація фантастична. Відчувається, як старанно кожен віднісся до цієї легендарної пісні. Дякую усій команді!!!

Коли геній об'єднує талановиту молодь це приречено на шедевр! В саме серце! Браво!